Résumé des principales informations économiques du vendredi 8 octobre

PAIEMENT: Sur les sites de e-commerce et dans les magasins, la possibilité de payer ses achats en différé, "Buy now, pay later" (BNPL), est à la mode. Dans un pays depuis longtemps attaché aux achats sur facture, les entreprises actives sur ce créneau trouvent un terreau fertile pour déployer ou accroître leurs activités. Et la concurrence promet d'être de plus en plus féroce. Déjà active depuis 2017 en Suisse via sa filiale Billpay, le géant suédois Klarna a annoncé le lancement de son application de BNPL via une collaboration avec H&M. "Nous sommes en train de monter une équipe et d'ouvrir un bureau en Suisse pour nous développer", a confirmé une porte-parole à AWP. D'autres commerçants suisses proposent déjà à leurs clients de payer avec Klarna: Campz, Mango ou encore Calida.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont été bien inférieures aux attentes en septembre et quasiment divisées par deux par rapport à août, une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Joe Biden, qui a fait de l'emploi l'une de ses priorités. Au total, 194'000 emplois ont été créés le mois dernier, quand les analystes en attendaient 450'000, a annoncé le département du travail.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Nouvelle statistique décevante pour l'économie allemande: après les commandes et la production industrielle, les exportations ont à leur tour fléchi en août, pour la première fois depuis avril 2020, augurant d'un automne délicat pour l'industrie sur fond de pénuries persistantes de matériaux. L'Allemagne a exporté pour 113 milliards d'euros (121,3 milliards de francs suisses) de biens en données corrigées des variations saisonnières (CVS), 1,2% de moins qu'en juillet, tandis que les importations ont progressé de 3,5% à 100,1 milliards d'euros.

CONJONCTURE: Le Brésil a renoué en septembre avec une inflation à deux chiffres pour la première fois depuis 2016, avec une accélération de 10,25% sur les 12 derniers mois, a annoncé l'Institut des statistiques IBGE. Cette envolée a été enregistrée après un mois de septembre où la hausse des prix a atteint 1,16% sur un mois, son taux le plus élevé en 27 ans.

FINANCE: Les investisseurs ont accru leurs prises de risques dans un contexte de taux bas et avec des perspectives économiques meilleures en 2021, ce qui les rend vulnérables à une possible "correction brusque", a prévenu la Banque d'Angleterre. "Sur de nombreux marchés, la valeur des actifs semble élevée par rapport à leur niveau historique", souligne la BoE dans son rapport trimestriel sur la stabilité financière, et "pourrait baisser brutalement si, par exemple, les investisseurs revoyaient leurs prévisions de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt".

