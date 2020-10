Résumé des principales informations économiques du vendredi 9 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

BOISSONS: La pandémie de coronavirus a pénalisé les brasseurs suisses, en raison de la fermeture temporaire des restaurants, bars et autres lieux de rassemblements. Même si l'envie d'une petite mousse s'est fait ressentir pendant le confinement, les volumes ont été en nette baisse au premier semestre. "Les ventes dans le secteur de la restauration devraient avoir chuté de 40%", a indiqué à AWP le responsable de l'Association suisse des brasseries Marcel Kreber. Au seul mois d'avril, les volumes écoulés dans les restaurants s'étaient effondrés de 80%.

TÉLÉCOMS: Le britannique Liberty Global, via sa filiale UPC Suisse, détient une participation de 81,98% au terme de l'offre publique d'acquisition lancée sur le numéro deux des télécoms Sunrise. Au total, UPC Suisse a acquis plus de 37,1 millions d'actions Sunrise correspondant à 81,98% des droits de vote et du capital-actions de l'opérateur, ont annoncé les deux sociétés dans une annonce provisoire du résultat intermédiaire.

BANQUES: Le président d'UBS, Axel Weber, tord le cou aux rumeurs portant sur des projets de mariage du numéro un bancaire helvétique avec un concurrent, dont le voisin et dauphin Credit Suisse. UBS n'est pas en quête d'un partenaire en vue d'une quelconque fusion, a déclaré l'Allemand dans une interview accordée à l'émission "Bilanz Business Talk", à diffuser dimanche sur la télévision suisse alémanique SRF. Actuellement, UBS procède à un changement de directeur général et l'établissement doit réaliser de nombreux travaux internes, a dit M. Weber dans des extraits de l'émission dévoilés sur internet. "Activités inorganiques", des opérations telles que des acquisitions mobilisent la direction d'une entreprise durant plusieurs années, a ajouté l'ancien président de la Deutsche Bundesbank, la banque centrale allemande.

ASSURANCES: Le Forum paneuropéen de l'assurance (PEIF) est allé choisir son nouveau président au sein d'un groupe suisse. L'Italien Mario Greco, patron de Zurich Insurance, va succéder à Thomas Buberl, qui chapeaute le géant français AXA, à la tête du PEIF. Son mandat durera deux ans. Le PEIF est une plateforme qui réunit les principaux groupes d'assurance et de réassurance dont le siège est en Europe. Les dirigeants discutent des décisions politiques et des réglementations qui peuvent affecter le secteur en conviant des observateurs externes, indique un communiqué.

CHOCOLAT: Le chocolatier industriel Barry Callebaut a inauguré un site en Equateur, qui permettra de stocker et d'exporter les fèves de cacao vers d'autres régions du monde. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé. Le site, situé au sud-ouest de ce pays d'Amérique latine, recevra, nettoiera et expédiera les fèves de cacao vers les usines de Barry Callebaut aux Etats-Unis, au Canada, en Asie et en Europe, a précisé le groupe zurichois dans un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: Euronext annonce avoir conclu avec le London Stock Exchange (LSE) un accord de rachat pour le groupe Borsa Italiana, jusqu'ici propriété de l'exploitant de la place londonienne et convoité entre autres aussi par SIX. L'opérateur européen déboursera pour ce faire 4,33 milliards d'euros (4,66 milliards de francs suisses), indique un communiqué. Le gestionnaire de la Bourse de Zurich avait déjà "pris acte" mi-novembre de la tenue de négociations exclusives entre le LSE et Euronext, sans souhaiter commenter ces discussions.

CONJONCTURE: La production industrielle en France a augmenté plus faiblement en août sur un mois (+1,3%) qu'en juillet (+3,8%) et n'est pas encore revenue à son niveau d'avant-crise, a rapporté l'Insee. "En août, la production n'a pas retrouvé son niveau de février dans la plupart des branches industrielles", selon le communiqué de l'Institut national des statistiques qui indique que pour la totalité des branches industrielles, la baisse par rapport à février est de 6,3%.

CONJONCTURE: La production industrielle en Italie, en chute libre pendant les mois de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a poursuivi en août sa reprise, marquant quatre mois de hausse consécutifs, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). Après avoir rebondi de 41,5% en mai, elle a augmenté de 8,2% en juin sur un mois, de 7,4% en juillet et de 7,7% en août, a expliqué l'Istat.

CONJONCTURE: Le Royaume-Uni a enregistré une progression de 2,1% de son produit intérieur brut (PIB) en août comparé à juillet, soit son quatrième mois d'affilée de croissance après la récession historique déclenchée au printemps par le confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19. En août, l'économie britannique a profité de la poursuite des mesures de déconfinement, notamment l'hôtellerie et la restauration qui ont contribué pour environ la moitié de la croissance du mois.

COMMERCE: Le Département du commerce américain a annoncé qu'il allait imposer "immédiatement" des droits antidumping préliminaires sur les importations de tôles en alliage d'aluminium en provenance de 18 pays dont l'Allemagne, Bahreïn, le Brésil, l'Espagne, l'Inde et l'Italie. "Cela représente 1,96 milliard de dollars de marchandises et c'est un pourcentage plutôt important de l'industrie totale d'aluminium dans ce pays", a indiqué le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross, lors d'un entretien sur Fox Business news.

TÉLÉCOMS: L'opérateur historique de télécommunications en Belgique, Proximus, a annoncé qu'il allait progressivement remplacer ses équipements du groupe chinois Huawei par des produits des fournisseurs finlandais Nokia et suédois Ericsson pour renouveler son réseau mobile. Ce choix intervient alors que les Etats-Unis ont adopté des sanctions contre Huawei qu'ils accusent d'espionnage pour le compte de Pékin.

SERVICES FINANCIERS: Crédit Agricole Assurances, filiale d'assurances du groupe bancaire mutualiste, a annoncé la prochaine acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie portugaise, portant sa participation à 100% du capital de la société. L'opération, dont le montant n'est pas divulgué, est assortie d'un "accord de distribution d'assurance non-vie d'une durée de 22 ans entre Novo Banco et GNB Seguros pour la distribution des contrats de GNB Seguros au Portugal", est-il détaillé dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Assis à son bureau dans un gratte-ciel de Varsovie, le PDG de la première société de commerce électronique en Pologne, Allegro, reste indifférent à l'arrivée imminente d'Amazon sur le marché local, alors que son entreprise se prépare à entrer en Bourse. Bien au contraire, le Français François Nuyts, chef d'Allegro et lui-même ancien directeur chez Amazon, évoque une possible expansion à l'étranger.

TRANSPORT: Un pas de plus vers le futur : Waymo s'apprête à proposer plus largement son service de robotaxis, des voitures autonomes sans chauffeur, à Phoenix (Arizona), où l'entreprise teste déjà depuis 2017 ses véhicules à la pointe du secteur. Le nombre de courses offertes sans personne à l'avant sera initialement limité, mais "dans un futur proche, 100% de nos courses seront complètement sans chauffeur", a annoncé John Krafcik, le patron de la filiale d'Alphabet (maison-mère de Google).

