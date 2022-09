Résumé des principales informations économiques du vendredi 9 septembre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

DEVISES: Le franc reprenait de la vigueur vendredi midi face à l'euro, au lendemain d'un relèvement spectaculaire des taux directeurs par la Banque centrale européenne (BCE). Dans un contexte inflationniste, les spécialistes voient la monnaie suisse s'apprécier davantage. Peu après midi, la monnaie suisse s'appréciait à 0,9632 franc pour un euro, après s'être relâchée à 0,9727 EUR/CHF au petit matin. La paire de devises s'est cependant quelque peu éloignée de son plus bas historique à 0,9553 EUR/CHF atteint fin août.

ASSURANCES: L'assureur La Mobilière a vu son bénéfice net reculer au premier semestre, tout en enregistrant une amélioration de ses primes. Les orages et les inondations observées en juin ont notamment pesé sur la performance, tout comme la volatilité des marchés financiers. Le bénéfice consolidé de janvier à juin s'est établi à 231,6 millions de francs suisses, ce qui représente une baisse de 3,6% en comparaison annuelle.

ASSURANCES: Relocalisation de chaînes de production d'une part et développement des sources d'énergies renouvelables de l'autre ouvrent en effet de nouvelles perspectives en matière de collectes de primes pour le monde de l'assurance. Le risque croissant de pénurie alimentaire aussi nécessiterait d'être mieux couvert. Le taux de pénétration des assurances agricoles dans les pays émergents reste néanmoins anecdotique à moins de 2%, note Swiss Re dans sa cinquième étude Sigma de l'année.

FINMA: Les assureurs helvétiques ont dégagé des bénéfices plus ou moins stables en 2021, tant au niveau des résultats actuariels que des produits des placements de capitaux, annonce l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Le résultat agrégé de ce secteur s'est établi à 7,5 milliards de francs suisses, soit une hausse de 0,3% en comparaison annuelle.

COÛT DE LA VIE: Depuis une semaine, les huit pompes de cette station TotalEnergies d'Annemasse (Haute-Savoie), à une quinzaine de minutes de route de la frontière, sont prises d'assaut du matin au soir. La fréquentation y a plus que doublé, atteignant désormais 1700 personnes par jour - dont une importante clientèle helvétique, attirée par la perspective d'un plein soldé. Avec l'entrée en vigueur des dernières remises de l'Etat et de TotalEnergies sur le carburant, tous les clients du géant pétrolier français bénéficient d'une réduction de 38 centimes d'euros par litre jusqu'au 1er octobre.

FACTURATION: A partir du 1er octobre, les bulletins de versements classiques feront partie du passé, mis au rebut par le code numérique dit QR. Mais toutes les entreprises n'auront pas réussi à effectuer à temps ce changement pourtant prévu de longue date. Actuellement, plus de 80% des factures réglées en Suisse le sont via le code QR, une sorte de code barre qui peut être scanné avec un smartphone et permet de régler les factures par l'intermédiaire des applications bancaires, a indiqué à l'agence AWP Patrick Graf, président de SIX Interbank Clearing. Cette dernière gère, pour le compte de la Banque nationale suisse (BNS), le système de paiement interbancaire.

TRANSPORT MARITIME: Les défenseurs de la nature ont salué vendredi la décision d'un géant du transport maritime de modifier ses voies de navigation pour éviter les collisions avec les baleines bleues, les plus grands mammifères du monde, dans les eaux du Sri Lanka. La Mediterranean Shipping Company (MSC), basée à Genève et l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde, a annoncé qu'elle avait volontairement modifié ses itinéraires autour du Sri Lanka pour réduire le risque d'accidents impliquant des baleines, des dauphins et des marsouins.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre a annoncé que sa réunion de politique monétaire, dont la décision devait être publiée jeudi en pleine flambée d'inflation au Royaume-Uni, allait être décalée d'une semaine, en réaction au décès de la reine Elizabeth II. "Etant donné la période de deuil national au Royaume-Uni, la réunion de septembre du Comité de politique monétaire a été retardée d'une semaine. La décision sera annoncée le 22 septembre à midi", indique un communiqué de la Banque.

CONJONCTURE: Les nuages s'accumulent sur l'économie française, mais quand l'orage éclatera-t-il et quelle sera son ampleur? Plusieurs signaux d'alarme ont été lancés ces derniers jours par les instituts de référence et le gouverneur de la Banque de France a même envisagé vendredi une "récession" en 2023. "Les économies européenne et française seront confrontées l'an prochain à un ralentissement significatif et nous ne pouvons exclure une récession limitée", a affirmé François Villeroy de Galhau dans un discours prononcé lors d'un évènement organisé à Prague par le think tank européen Eurofi.

CONJONCTURE: La production industrielle en France a reculé de 1,6% sur un mois en juillet, tout comme la production manufacturière, selon les statistiques de l'Insee. La baisse est notamment due aux biens d'équipement, dont la production a diminué de 1,9%, aux matériels de transport hors automobile, qui reculent de 3,3%, et à un moindre degré à l'agro-alimentaire, en baisse de 0,8%, détaille l'Institut national de la statistique.

CRYPTODEVISES: L'embellie que connaissaient les marchés financiers se reflétait également dans les monnaies cryptographiques. Le bitcoin, qui avait glissé en milieu de semaine sous la barre des 19'000 dollars, est repassé la nuit dernière nettement au-dessus des 20'000. Les experts mettent toutefois en garde contre un trop fort regain d'optimisme. A l'approche de la mi-journée, la reine des devises électroniques s'échangeait à près de 20'700 dollars sur la plateforme Bitstamp, en hausse de 7,75% par rapport à son cours de la veille.

CABINET DE CONSEIL: Le géant de l'audit britannique EY a vu son projet de scission de son activité de conseil approuvée par sa direction et va à présent demander le feu vert de ses milliers de partenaires associés. "Les dirigeants d'EY ont pris la décision d'aller de l'avant avec le vote des partenaires pour séparer (le groupe) en deux organisations distinctes et multidisciplinaires", indique un communiqué reçu par l'AFP.

ENERGIE: L'énergéticien allemand VNG, troisième importateur de gaz du pays, a indiqué qu'il allait demander une aide de l'Etat pour faire face à ses pertes liées à l'envolée des prix de l'énergie sur le marché européen. Les mesures demandées "visent à absorber les pertes importantes qui s'accumulent actuellement en raison de l'approvisionnement de substitution en gaz naturel et à permettre la poursuite des activités commerciales", selon un communiqué.

FORMULE 1: Le constructeur allemand Porsche a annoncé l'arrêt des discussions en vue d'un partenariat avec l'écurie de Formule 1 Red Bull, pour son retour dans le sport automobile, une surprise après plusieurs mois de négociations. "Dans le cadre d'une éventuelle entrée de Porsche dans le monde de la Formule 1, la société Porsche et Red Bull ont mené des discussions au cours des derniers mois. Les deux entreprises sont arrivées ensemble à la conclusion que ces discussions ne seraient pas poursuivies", a déclaré Porsche.

PRIX: L'inflation en Chine est restée modérée en août sur un an, selon des données officielles, grâce à un tassement des prix de l'alimentaire malgré une canicule dans le pays. A l'inverse de nombreux autres pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, les prix à la consommation n'ont pas explosé ces derniers mois dans le pays asiatique.

awp