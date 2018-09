Résumé du jour - Economie / Vendredi 14 septembre 2018

Zurich (awp/ats/awp) - BANQUES: Raiffeisen s'est trouvé un nouveau président pour son conseil d'administration. Le groupe bancaire st-gallois a désigné à cette fonction Guy Lachappelle, actuel directeur général de la Banque cantonale de Bâle. Il sera rejoint par quatre nouveaux administrateurs dont le profil répond aux exigences de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Juriste âgé de 57 ans, Guy Lachappelle dirige la Banque cantonale de Bâle (BKB) depuis 2013. Il succèdera au vice-président Pascal Gantenbein, lequel assure l'intérim à la présidence du 3e groupe bancaire helvétique depuis début mars et la démission du président Johannes Rüegg-Stürm dans le sillage de l'affaire Pierin Vincenz.

BANQUES: La banque cantonale de Bâle (BKB) a nommé Simone Westerfeld directrice générale par intérim à partir du 22 octobre. L'actuelle cheffe des finances remplace Guy Lachappelle, désigné président de Raiffeisen, qui quittera sa fonction le 22 octobre, mais appuiera la nouvelle patronne jusqu'au 9 novembre..

TRANSPORT AÉRIEN: Les quatre initiateurs du projet de compagnie aérienne à bas coûts Swiss Skies ne manquent pas d'ambition. A la faveur de l'évolution du marché du transport aérien et de la technologie, ils veulent ouvrir un nouveau chapitre pour le secteur: celui des vols long-courrier à prix cassés et un modèle moins complexe. Pour porter leur projet, Alvaro Oliveira, Armin Bovensiepen, Philippe Blaise et Harald Vogels misent sur l'appareil de nouvelle génération d'Airbus A321neo LR, pour Long Range.

SUBPRIMES: Le sauvetage d'UBS il y a dix ans constitue une satisfaction pour l'ancien président de la Banque nationale suisse (BNS) Jean-Pierre Roth. "La Suisse est sortie de cette crise sans dommages pour le contribuable", a indiqué à AWP celui qui dirigeait l'institut d'émission durant la crise financière de 2008. Le 16 octobre de cette année, le Conseil fédéral, la BNS et la Commission fédérale des banques annonçaient un plan de sauvetage destiné à recapitaliser UBS et la délester de ses actifs toxiques. Le secteur bancaire et financier était alors dans la tourmente dans le sillage de la crise des subprimes, renforcée par la faillite aux Etats-Unis de Lehman Brothers, le 15 septembre.

ALIMENTATION: Nestlé va surveiller à l'aide de satellites l'évolution des plantations d'huile de palme afin de lutter contre la déforestation, a annoncé vendredi le géant suisse de l'agroalimentaire, qui veut ainsi témoigner de son engagement en faveur d'approvisionnements plus durables. Nestlé va recourir à une technologie développée avec Airbus et une organisation à but non lucratif, Forest Trust. Cette technologie, baptisée Starling, permet de surveiller quasiment en temps réel l'évolution des forêts à l'aide de radars et d'images par satellite.

TECHNOLOGIE: La Suisse possède une longueur d'avance en tant que site pour la blockchain mais doit accélérer la dynamique pour garder ses rivaux à distance, ont affirmé des spécialistes de la question réunis à Crans-Montana à l'initiative du Greater Geneva Bern area (GGBa), l'agence de promotion économique de Suisse occidentale. "Nous sommes assis sur un puits de pétrole", a lancé l'entrepreneur Vincent Trouche. "Des centaines d'emplois se créent actuellement en Suisse autour de l'économie de la blockchain", a relevé Alexis Roussel, un des pionniers du secteur, fondateur de Bity.com.

CONJONCTURE: Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé moins que prévu en août sous l'effet notamment d'une baisse des ventes du secteur automobile et après un mois de juillet vigoureux, selon les statistiques du département du Commerce. En données corrigées des variations saisonnières, l'indice des ventes des détaillants et restaurants a augmenté de 0,1%, alors que les analystes s'attendaient à une progression de 0,4%.

CONJONCTURE: La croissance en France devrait s'établir à seulement 1,6% cette année ainsi qu'en 2019 et 2020, selon des prévisions publiées par la Banque de France, qui invoque un "contexte international moins dynamique". Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait, lui, annoncé lundi s'attendre à ce que la croissance atteigne 1,7% cette année.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La banque centrale russe a annoncé un relèvement d'un quart de point de son principal taux directeur à 7,5% et l'arrêt de ses achats de devises jusqu'à la fin de l'année, en évoquant le risque d'une accélération de l'inflation et la volatilité du rouble. Il s'agit de la première hausse de taux en Russie depuis la fin 2014, lorsque la banque centrale avait dû intervenir face à la chute du rouble.

TRANSPORT: La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé s'être entendue avec les syndicats de personnels navigants en Italie pour mettre sur pied une convention collective prévoyant des contrats de travail de droit italien. Ryanair confirme ainsi cet accord de principe dévoilé la veille par les syndicats Fit Cisl, Anpac et Anpav, alors même que les personnes navigants italiens sont appelés à la grève le 28 septembre aux côtés de leurs collègues des Pays-Bas, d'Espagne, de Belgique et du Portugal.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Thyssenkrupp a annoncé qu'il allait séparer ses activités de chantiers navals du reste de sa division de solutions industrielles, qui se concentrera uniquement sur la construction et la maintenance des usines. Cette scission pourrait être le prélude à une restructuration plus vaste de cette division d'ingénierie à destination des sites industriels, confrontée à des difficultés.

ESPACE: La compagnie spatiale américaine SpaceX a annoncé avoir signé avec un premier client, dont elle dévoilera l'identité dans quelques jours, pour un voyage autour de la Lune à bord de sa prochaine grande fusée baptisée BFR, qui ne devrait toutefois pas voler avant plusieurs années. Aucune mission habitée n'est retournée dans l'orbite lunaire depuis Apollo 17, de la Nasa, en décembre 1972.