Reto Gross devient le nouveau gérant de Viseca Card Services SA II

Zurich, 24 juin 2020 - A compter du 1er octobre 2020, les activités de cartes de Viseca seront réparties entre deux sociétés distinctes: l'une sera spécialisée dans l'émission, et l'autre dans le traitement. La première sera chargée de gérer les portefeuilles de cartes de Viseca, tandis que la seconde proposera diverses prestations aux banques figurant parmi nos clients et souhaitant émettre elles-mêmes des cartes. En la personne de Reto Gross, le Groupe Aduno s'est assuré les services d'un expert chevronné qui exercera la fonction de gérant de la nouvelle société d'émission.

Reto Gross dispose d'une grande expérience du marché suisse des paiements. Il était dernièrement, depuis décembre 2018, Regional Head Sales du département Financial Services de SPS/Worldline en Suisse, en Autriche et en Europe de l'Est. Auparavant, il a notamment assumé une fonction similaire au sein de SIX Payment Services ainsi que celle de Director Payment and Card Services pour la société Netcetera AG. Il a en outre occupé, pendant six ans environ, différents postes au sein de Swisscard AECS AG. Reto Gross est titulaire d'un master en Digital Business de la HWZ.

Max Schönholzer, CEO du Groupe Aduno, se réjouit de ces évolutions: «Le fait de diviser Viseca en une société chargée de l'émission et une autre spécialisée dans le traitement constitue pour nous une étape stratégique importante. En la personne de Reto Gross, nous nous sommes assuré les services d'un expert chevronné de la branche qui exercera la fonction de gérant de la nouvelle société d'émission. Nous sommes ainsi parfaitement parés pour l'avenir.»