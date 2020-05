Retour à la réalité sur les marchés après un mois d'avril sur un nuage

Paris (awp/afp) - Retour à la réalité sur les marchés? Le regain des tensions sino-américaines entamait lundi les gains spectaculaires enregistrés par les places financières en avril, à rebours de l'économie réelle terrassée par le nouveau coronavirus.

Après avoir menacé la Chine de taxes punitives, les États-Unis ont encore durci le ton dimanche en affirmant détenir des preuves que le virus proviendrait d'un laboratoire à Wuhan, berceau de la pandémie.

La virulence de ces propos a ramené les investisseurs aux pires heures de la guerre de tranchées commerciale sino-américaine, suscitant des craintes d'autant plus vives que le contexte est encore plus compliqué avec la crise sanitaire.

Conséquence logique, l'Asie a plié, suivie par les Bourses européennes et Wall Street a ouvert en baisse après un 1er mai déjà dans le rouge.

"Que les chiffres économiques ne soient pas bons, les investisseurs s'y attendaient, mais qu'un antagonisme sino-américain assez fort puisse venir se juxtaposer à la pandémie suscite pas mal d'inquiétudes", relève Vincent Juvyns, stratégiste de JPMorgan AM.

"En pleine récession, surimposer des droits de douane, c'est un peu la couche de trop pour des entreprises qui jonglent déjà entre stocks et fournisseurs", estime également Florence Barjou, responsable de la gestion diversifiée chez Lyxor AM.

Dans le déni?

Jusqu'ici les marchés semblaient pourtant étrangement immunisés, alors même que les indicateurs apportaient chaque jour des preuves du cataclysme provoqué par la mise en sommeil de l'activité pour se protéger contre la pandémie.

En avril, malgré les millions d'inscriptions au chômage toutes les semaines aux Etats-Unis, le Dow Jones s'est apprécié de 11,1% et le S&P 500 de 12,7%, leur meilleure performance mensuelle depuis 1987.

En France, où le PIB s'est contracté de 5,8% au premier trimestre, soit la baisse la plus forte depuis 1949, l'indice phare parisien, le CAC 40, a repris jusqu'à 17% depuis son point le plus bas touché en mi-mars.

Les marchés étaient-ils donc dans le déni?

"Depuis le début de la crise, il y a vraiment eu deux mouvements, avec d'abord une panique justifiée après les décisions de mise à l'arrêt de l'économie", explique à l'AFP Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac.

"Mais ensuite, comme face à cette situation hors-norme, une réaction elle aussi tout à fait hors-norme, beaucoup plus forte et rapide qu'en 2008, a été déployée", poursuit-il, "les marchés ont retrouvé une sorte d'équilibre entre le choc économique et les soutiens des gouvernements ainsi que des banques centrales".

Si le mouvement d'avril était clairement sans rapport avec les fondamentaux économiques, il n'était pas pour autant irrationnel.

Le pilier de la tech

De fait les résultats des entreprises ont apporté plus d'éléments tangibles et des ajustements, par forcément visibles au niveau des indices, ont été effectués.

"Nous avons désormais une meilleure visibilité sur l'impact de la crise qui a conduit à une révision à la baisse des perspectives de bénéfices des sociétés", observe M. Juvyns.

"Les profits ont été significativement revus à la baisse, les marchés ne sont pas dupes" et "la hausse s'est faite de manière raisonnée, les investisseurs n'ont pas acheté tout et n'importe quoi", souligne aussi Mme Barjou.

L'énergie et la banque ont souffert tandis que la santé ou tous les secteurs liés au numérique s'en sont bien sortis, avec des publications qui ont confirmé leur résilience.

"C'est d'ailleurs ce qui explique en partie la meilleure performance des indices américains, car ils comptent 30 à 35% de valeurs technologiques là où l'Europe a davantage de sociétés énergétiques", note M. Juvyns.

Fidèles à leurs habitudes, les marchés se projettent déjà largement dans l'après.

Mais comme le montre l'agitation du jour, la vie des marchés est loin d'être un long fleuve tranquille.

Et la confiance inébranlable dans les politiques monétaires n'est pas sans poser question non plus.

"Si ce qui mène les marchés, ce n'est plus l'économie mais véritablement la liquidité" dont les banques centrales les abreuvent, "et ce, quels que soient les résultats des entreprises", souligne M. St Georges, "la déconnexion avec l'économie peut a priori durer tant que ce soutien dure, mais cela reste fragile".

