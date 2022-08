Retour aux années 50 : Le musée de la ville balnéaire du New Jersey propose des frissons rétro aux amateurs de flipper

Il abrite plus de 150 flippers entièrement fonctionnels, certains datant des années 1950, où les fans peuvent remonter le temps -- et, dans certains cas, revivre leur enfance.

"Quand j'étais enfant, mon père et moi aimions toutes sortes de vieilles choses, et c'est quelque chose qui me fait penser à lui", a déclaré William Mena, 24 ans. "Il n'est plus là, alors je viens ici et je joue et ça me rappelle des souvenirs du passé. Nous avions l'habitude de jouer à des jeux d'arcade à Seaside (sur la côte de Jersey). C'est comme ça que je l'aime."

Par une journée de brise à Asbury Park, rendue célèbre par le rockeur Bruce Springsteen, on pouvait entendre des sons de ping et de popping provenant de la salle d'arcade.

"C'est comme un régal pour les sens", a déclaré Raffi Abelson, 48 ans, en jouant sur l'un des plus vieux flippers des années 1950. "C'est physique. Vous pouvez le toucher, c'est très différent d'un jeu vidéo. Vous pouvez vraiment en faire l'expérience."

Le musée du flipper a ouvert ses portes en 2009. Avant cela, la fille du cofondateur Robert Ilvento, qui est autiste, aimait beaucoup jouer au flipper, alors Ilvento, 57 ans, a commencé à collectionner les flippers et a constitué une collection. Son ami de longue date et partenaire commercial, le propriétaire du restaurant Steve Zuckerman, avait également une collection de flippers. Ils ont combiné leurs collections, et Silverball Retro Arcade est né.

"Même pour nous tous, et pour les jeunes maintenant, c'est un jeu très tactile", a déclaré Patty Barber, vice-présidente senior du musée. "Tous ces différents jeux d'arcade... vous devez vraiment utiliser tous vos sens".

Barber a déclaré que le flipper vous oblige à vous concentrer et à être dans le moment présent, ce qui, selon elle, est une bouffée d'air frais bienvenue à l'ère des smartphones et des tablettes "où vous restez assis là et vous le fixez."

"C'est presque comme un disque, comment le vinyle réel revient, et puis vous réalisez que vous aimez ce son croustillant", a déclaré Barber. "C'est la même chose que nous avons gardé en vie ici avec les jeux, et c'est quelque chose de différent ou c'est quelque chose du passé que vous vous rappelez avoir fait quand vous étiez jeune."