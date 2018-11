Retour confirmé sur les actions, les monétaires font encore le plein-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 19 novembre (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs au cours de la semaine au 14 novembre confirment un retour vers les actions mais ce sont surtout les fonds monétaires qui bénéficient d'entrées nettes massives, pour la deuxième semaine consécutive, soulignant l'attentisme des investisseurs, montre vendredi l'étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds obligataires subissent en revanche une semaine de décollecte, comme sur sept des huit dernières semaines, avec 5,2 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) de sorties nettes, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les dégagements ont, cette semaine ,encore concerné les fonds investis en obligations à haut rendement dont les analystes de Merrill Lynch soulignent qu'elles n'ont pour l'instant pas encore enregistré une correction de leurs performances comparable à celle subie par les marchés actions. Au sein des fonds actions, ceux investis en valeurs américaines enregistrent des entrées nettes pour un montant limité de 2,6 milliards de dollars. Alors que les Bourses européennes demeurent plombées par les incertitudes sur le Brexit, les tensions entre Rome et ses partenaires sur le projet de budget italien 2019 et le net ralentissement de la croissance en Europe, les fonds investis en actions européennes ont subi de nouveaux rachats nets hebdomadaires qui portent à 35 le nombre de semaines de sorties nettes sur les 26 dernières. Les fonds en actions japonaises ont enregistré une décollecte symbolique de 39 millions de dollars. Ceux investis en actions émergentes ont bénéficié d'entrées nettes pour la cinquième semaine consécutive (+1,2 milliard de dollars) tandis que les fonds en dettes émergentes enregistraient de modestes rachats nets (600 millions de dollars). Les fonds investis en métaux précieux, principalement l'or, ont collecté 200 millions de dollars sur la semaine. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 14 2018 novembre Actions +4,6 +122,32 Obligataires -5,2 +24,48 Monétaires +11,82 +34,88 Matières premières +0,55 -2,12 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)