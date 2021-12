Bourse de Paris : Retour de manivelle

Ça a recommencé. La réaction initiale un peu euphorique des marchés financiers aux annonces des banques centrales cette semaine a laissé la place à davantage de confusion, comme cela se produit souvent. J'ai employé je crois deux fois le terme "attendons que la poussière retombe" cette semaine, faute de trouver une expression plus adaptée. En général, les surréactions vont dans les deux sens, ce qui implique qu'une accalmie n'est pas impossible sur les séances suivantes. Comme il serait présomptueux de vouloir prédire l'avenir sans avoir fréquenté les bancs d'une école de divination, je vais me contenter d'apporter quelques explications sur ce qui se passe.

Hier, le Nasdaq américain a chuté de 2,6%, sa plus forte correction depuis le mois de septembre apparemment. La veille, tout content des déclarations de la Fed pour sa dernière réunion de l'année, il avait bondi de 2,35%. A vrai dire, je comprenais mal pourquoi l'indice technologique riche en actions sous stéroïdes profitait de l'annonce d'une période économique moins généreuse en liquidités. On le sait, quand l'argent (des banques centrales) coule à flots, l'investisseur est de moins en moins sélectif et s'enthousiasme pour des modèles économiques déraisonnables, qui n'auraient probablement jamais fonctionné sans ces mannes extravagantes. D'ailleurs, certains disparaissent malgré tout.

En prévoyant une série de hausses de taux sur la période 2022/2024 et en clôturant son programme de rachat d'actifs dans les semaines à venir, la Fed envoie le message suivant : l'argent va devenir moins bon marché, il y en aura donc moins en circulation, parce que l'économie est en surchauffe comme le prouvent les données sur l'évolution des prix et du marché du travail. Ce faisant, l'argent surnuméraire des investisseurs qui ne savaient plus où placer leurs billes pour participer à la fête va quitter progressivement les actifs les plus risqués.

Ce mécanisme justifie la position prudente de certains intermédiaires financiers qui recommandent un saut vers la qualité et les dossiers défensifs actuellement. Le cycle monétaire est en cours d'inversion et la combinaison "croissance forte / taux bas" devrait toucher à sa fin. Sauf bien sûr si les banques centrales devraient à nouveau jouer les pompiers de service, contraintes et forcées par le coronavirus. Mais c'est une autre histoire.

Hier donc, le Nasdaq a flanché, entraînant l'indice large S&P500, un peu trop consanguin. Je rappelle que les sept plus grosses capitalisations américaines pèsent désormais plus de 50% du Nasdaq 100. Et que les sept mêmes sociétés représentent 27% du S&P500. Et davantage encore en termes d'échanges quotidiens au sein de ces mêmes indices. Le Dow Jones a de son côté terminé quasiment à l'équilibre grâce à la "vieille" économie, en particulier la finance et la santé.

Ce matin, les indicateurs avancés européens sont assez nettement baissiers, compte tenu de l'écart de performance avec Wall Street, qui a creusé ses pertes après la clôture des places du vieux continent hier. Les principales bourses asiatiques sont bien ancrées dans le rouge, à l'exception de l'Australie. Hong Kong reprend sa glissade alors que les Etats-Unis ont couché sur leur liste noire 34 nouvelles sociétés chinoises interdites d'investissement aux capitaux américains. Le Sénat a en parallèle adopté une loi interdisant l'importation de biens produits dans la région du Xinjiang, sauf à prouver que le travail forcé n'a pas été utilisé dans le processus. L'indice de Hong Kong a perdu 13% depuis le début de l'année, pour un gain de 19,4% au STOXX Europe 600 : plus de 30% de décalage donc, qui rappellent que les places boursières ne sont pas toutes logées à la même enseigne cette année.

Une dernière chose : le mois boursier, donc l'année boursière puisque nous sommes en décembre, se "termine" aujourd'hui avec la "journée des quatre sorcières", date de débouclage des produits dérivés mensuels et trimestriels. Ces séances de compensation interviennent chaque troisième vendredi du mois en bourse (ce sont les "trois sorcières") et quatre fois par an à chaque fin de trimestre pour les échéances trimestrielles (ce sont les "quatre sorcières"). On note généralement des regains de volatilité autour des heures de débouclage. Il restera ensuite deux semaines de cotations pour terminer l'année civile.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands (10h00) et l'inflation européenne de novembre (11h00) sont au programme aujourd'hui. Cette nuit, la Banque du Japon a annoncé la réduction de ses mesures de soutien Covid, tout en maintenant inchangés ses taux.

L'euro est remonté à 1,1322 USD. L'once d'or repasse la barre des 1800 USD. Le pétrole reflue légèrement avec un baril de Brent à 74,30 USD et un baril WTI à 71,61 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans recule à 1,42% après être légèrement remonté la veille. Le bitcoin est proche de 48 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amadeus : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 74 à 73 EUR.

Boohoo : Investec passe de conserver à vendre en visant 95 GBp.

Coface : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,40 à 15,10 EUR.

Daimler : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 80 EUR.

Dermapharm : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 EUR.

Givaudan : l'Allemagne Sachs relève son objectif de cours de 4700 à 5030 CHF.

John Wood Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 249 GBp.

QinetiQ : Citigroup passe de neutre à achat en visant 340 GBp.

Severn Trent : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2940 GBp.

TUI AG : Berenberg reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 GBp.

