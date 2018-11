Retour des flux sur les actions, sauf les techs et l'Europe-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés, amorcé fin octobre, s'est traduit dans les flux nets sur les fonds d'investissement collectifs au cours de la semaine au 7 novembre, marquée par les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, avec un retour sur les fonds dédiés aux actions, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds investis en valeurs technologiques et ceux investis en valeurs européennes sont toutefois restés à l'écart de ce mouvement de retour sur les actifs risqués, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds dédiés aux valeurs technologiques ont enregistré une décollecte de 300 millions de dollars sur la semaine, portant les rachats nets à 3,1 milliards de dollars sur un mois. Ils avaient toutefois bénéficié d'entrées nettes de 41,3 milliards de dollars entre janvier 2017 et septembre dernier. En termes géographiques, la défiance des investisseurs vis-à-vis des fonds européens ne se dément pas dans un contexte marqué par le ralentissement de la croissance au sein de la zone euro, les incertitudes sur le Brexit et les tensions entre Rome et ses partenaires sur le projet de budget italien pour 2019. Les fonds investis en actions européennes ont subi 34 semaines de sorties nettes sur les 35 dernières avec des sorties nettes de 2,6 milliards de dollars sur la période sous revue. En revanche, les fonds dédiés aux valeurs japonaises ont bénéficié d'une cinquième semaine consécutive d'entrées nettes, à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes ont enregistré leurs plus fortes entrées nettes depuis le mois de février (+3,9 milliards de dollars). En revanche, les fonds en actions américaines ont connu des rachats nets pour un montant toutefois limité de 900 millions de dollars. Les fonds obligataires ont eux aussi bénéficié d'un mouvement de retour des investisseurs, avec leur première collecte nette hebdomadaire en sept semaines, pour un montant de 5,5 milliards de dollars. Les fonds dédiés aux obligations en catégorie d'investissement et ceux investis en obligations d'Etat en ont été les grands bénéficiaires avec des entrées nettes de 3,2 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars, respectivement sur la semaine. Les fonds dédiés aux métaux précieux ont quant à eux enregistré des rachats à hauteur de 200 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 7 2018 novembre Actions +3,6 +117,72 Obligataires +5,5 +29,72 Monétaires +36,27 +23,06 Matières premières +0,09 -2,67 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)