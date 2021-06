Retour des intempéries en Suisse romande lundi en fin de journée

Berne (awp/ats) - Une semaine pile après un épisode dévastateur, un nouvel orage de grêle s'est abattu lundi après-midi sur une partie de la Suisse romande. A La Chaux-de-Fonds (NE), des témoignages d'habitants sur les réseaux sociaux ont fait état de grêlons de la taille d'une balle de golf. Le canton de Fribourg, notamment la Gruyère, a aussi été touché.

Selon Arcinfo, le trafic a notamment été perturbé au Val-de-Travers où les routes ont été couvertes de branches et de grêlons. Plusieurs habitants font état de vitres cassées. Dans l'Arc jurassien, des rafales de vent de 121 km/h ont été enregistrées lundi après-midi à Chasseral (BE), selon un tweet de Meteonews.

A Cressier (NE), dont le village a été en partie dévasté mardi dernier au soir par une coulée de boue, des inondations sont redoutées en cas d'orage, car le site n'est pas encore complètement sécurisé. La commune de Cressier demande à la population de ne pas sortir dans les rues en cas d'orage.

La Mobilière avait enregistré 1400 sinistres liés à la grêle à La Chaux-de-Fonds de lundi dernier et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) du canton de Neuchâtel entre 500 et 800 cas pour des dommages allant entre 2 et 3 millions de francs suisses. Dans le cas de Cressier et les villages alentour, l'ECAP s'attend à 15 millions de dégâts.

Aussi en Gruyère ___

Le canton de Fribourg, et notamment la Gruyère, est aussi touché lundi en fin de journée par les intempéries, selon des témoignages d'habitants reçus par Keystone-ATS. Des grêlons de la taille d'une balle de golf se sont abattus sur la ville de Bulle, allant même jusqu'à briser un vélux.

A La Roche, entre Bulle et Fribourg, les grêlons étaient moins impressionnants, de la taille d'une bille. En revanche, la route cantonale y est inondée et les voitures circulent difficilement. Des interventions étaient en cours, selon la police cantonale fribourgeoise à Keystone-ATS.

Le trafic ferroviaire a été perturbé, notamment entre Berne et Neuchâtel à Chiètres (FR), entre Yverdon (VD) et Neuchâtel ou entre Payerne et Morat (FR). Les voyageurs devaient s'attendre à des suppressions de trains et à des retards, a averti en début de soirée le service d'information des CFF. La durée des dérangements était indéterminée.

ats/rp