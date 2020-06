Retour en grâce du transport individuel avec le coronavirus

Zurich (awp) - La marche à pied, le vélo ou la moto vont gagner en importance dans les trajets quotidiens aux dépens des transports publics, la pandémie de coronavirus ayant bouleversé les habitudes des Suisses qui sont désormais aussi plus enclins au télétravail.

Le sondage Deloitte, réalisé mi-avril auprès de 1500 personnes, suggère que l'utilisation du transport individuel va s'accroître aux dépens des transports publics, taxis et autres services de transport, a indiqué mardi dans un communiqué le cabinet d'audit et de conseil.

Près d'un tiers des personnes interrogées pensent qu'elles se déplaceront à l'avenir plus souvent à pied, en scooter ou trottinette électrique ou en vélo, a estimé Deloitte.

Environ un quart des sondés prévoient de circuler moins souvent en train, en bus, en tram ou en taxi. Le transport individuel motorisé devrait lui aussi connaître un léger accroissement, notamment chez les jeunes. Une personne sur quatre (26%) de moins de 30 ans estime qu'elle empruntera plus souvent la voiture et 29% indiquent vouloir utiliser plus fréquemment la moto.

"Notre enquête indique que c'est principalement le trafic cycliste et piétonnier qui va s'amplifier dans les centres urbains", a précisé Philipp Roth, responsable secteur public chez Deloitte Suisse.

Selon ce dernier, "scooter électrique, concepts de location de vélo et modèles de car sharing seront autant d'atouts précieux pour répondre à ces attentes. Les autorités devront en tenir compte dans les plans d'urbanisme et de transport".

L'enquête a également révélé que l'avion devrait être moins utilisé ces prochaines années, 27% des sondés ayant indiqué réduire la fréquence des vols tandis que 13% pensent l'augmenter.

Quant au télétravail, beaucoup de personnes interrogées "souhaitent à l'avenir continuer à exercer leur activité depuis leur domicile, tout au moins certains jours de la semaine".

al/jh