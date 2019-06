Retour massif des flux sur les actions, l'obligataire attire encore-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Plus forte collecte nette sur les actions depuis mars 2018 * Les dégagements repartent sur les fonds en actions européennes * Encore plus de $8 mds de collecte sur l'obligataire PARIS, 24 juin (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs en actions ont enregistré leur plus forte collecte hebdomadaire depuis plus d'un an sur la semaine au 19 juin mais ceux dédiés aux actions européennes n'en ont pas profité, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. L'engouement des investisseurs pour les fonds obligataires ne s'est pas démenti avec une vingt-quatrième semaine consécutive d'entrées nettes, à hauteur de 8,2 milliards de dollars (7,26 milliards d'euros), selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Au cours des douze derniers mois, "les Treasuries ont surperformé l'indice S&P-500 de 140 points de base, les obligations gouvernementales européennes ont surperformé l'Eurostoxx 50 de 660 points de base et les obligations gouvernementales japonaises (JGB) ont surperformé le Nikkei 225 de 840 points de base", notent les analystes de BofA Merrill Lynch. "Il n'y a pas de conviction sur la trajectoire de l'économie, des résultats des entreprises, des actions, de la guerre commerciale, mais tout le monde pense que les taux vont encore baisser", ajoutent-ils. La confirmation du revirement de politique monétaire par les grands banque centrales, désormais prêtes à renouer avec l'assouplissement monétaire dès que nécessaire, a toutefois bénéficié sur la semaine aux fonds investis en actions. Ces derniers ont enregistré une collecte nette de 14,4 milliards de dollars, la plus forte sur une semaine depuis mars 2018. Les fonds en actions américaines ont été les principaux bénéficiaires de ce regain d'appétit pour le risque avec des entrées nettes de 17,8 milliards de dollars sur la période. Les fonds en actions japonaises ont enregistré des souscriptions nettes plus modestes à hauteur de 1,4 milliard de dollars. En revanche, les fonds investis en actions européennes ont subi une soixante-cinquième semaine de rachats nets sur les 67 dernières avec 3,5 milliards de dollars de sorties nettes. Les dégagements sur les fonds en actions émergentes ont porté sur 1,7 milliard de dollars. Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont engrangé 300 millions de dollars sur la période, sur fonds de hausse des cours du métal jaune à la faveur des anticipations de baisse de taux par la Réserve fédérale américaine et d'affaiblissement du dollar. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 19 2019 juin Actions +14,4 -137,59 Obligataires +8,2 +207,77 Monétaires +26,12 151,05 Matières premières +1,43 0,11 (Marc Joanny, édité par Marc Angrand)