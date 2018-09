Retour massif sur les actions, mais seulement les américaines-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) * Près de $14 mds de collecte sur les fonds actions en une semaine * Reprise de la décollecte confirmée sur les actions européennes * Huitième semaine consécutive de rachats sur l'or PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les flux de souscriptions sur les fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 18 septembre montrent un retour massif sur les actions, principalement américaines, en dépit de la persistance des tensions commerciales, des inquiétudes sur certains pays émergents et des interrogations sur la cohésion de l'Union européenne, selon une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds collectifs dédiés aux actions ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 13,9 milliards de dollars (11,83 milliards d'euros) sur la période dont 14,5 milliards de dollars pour les seuls fonds investis en actions américaines, d'après cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. En revanche, les fonds dédiés aux actions européennes ont subi des retraits à hauteur de 1,2 milliard de dollars et sur vingt-sept des vingt-huit dernières semaines. Les sorties sur les fonds en actions émergentes ont été limitées à 700 millions de dollars tandis que ceux investis en dettes émergentes ont enregistré leurs plus fortes entrées nettes en huit semaines à 500 millions de dollars. Les entrées sur les fonds en actions japonaises n'ont pas dépassé 300 millions de dollars. Dans ce contexte de net regain de l'appétit pour le risque centré sur les Etats-Unis, la collecte nette des fonds obligataires est restée limitée (700 millions de dollars) et les fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont subi des rachats pour une huitième semaine consécutive à hauteur de 400 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 18 2018 septembre Actions +13,9 +124,10 Obligataires +0,7 +67,47 Monétaires -27,8 -46,18 Matières premières -0,43 -3,21 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)