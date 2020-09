''"Retour sur des sociétés décotées et de qualité", pour Raymond James MicroCaps''

Le FCP Raymond James MicroCaps se distingue non seulement par sa performance, mais également par la régularité de celle-ci. Si le Krach Covid a ponctuellement fortement affecté la valorisation du fonds, il vient déjà de retrouver ses plus hauts historiques et affiche une hausse de près de 4% sur 2020. Nous faisons ici le point sur les dernières initiatives du fonds.



Il y a un an, vous nous aviez expliqué les raisons de la régularité de la performance du fonds. Comment le fonds a-t-il traversé le krach Covid ?

"Notre processus de gestion n’a pas changé et a fonctionné au cœur de la crise puisque le fonds a baissé au maximum de 26% contre 37% pour notre indice de référence. Cela découle de notre philosophie de gestion qui a pour objectif une performance annuelle du fonds de 7% afin de doubler son capital tous les 10 ans avec une faible volatilité. L’univers ‘investissable’ qui ressort de nos filtres quantitatifs retient 200 valeurs les moins volatiles de la cote. Cela nous a logiquement tenu à l’écart des envolées boursières les plus spectaculaires de ces derniers mois, mais cela ne nous a pas empêché de profiter de belles revalorisations comme sur Pharmagest et plus récemment sur Bastide."

La crise actuelle a-t-elle modifié vos thèmes d’investissement ?

"Nous restons structurellement très investis sur la transition numérique et énergétique, avec 35% des valeurs qui entrent dans ce cadre, comme IGE+XAO, 1ère ligne du fonds, Esker, Sidetrade ou encore Envea. Par ailleurs, nous affectionnons les situations spéciales, à savoir les sociétés présentant un intérêt dans le cadre d’une situation de retournement, d’un changement de management ou de modèle économique, d’une scission d’activités ou encore d’une opération de croissance externe structurante. Cette thématique représente 20% du fonds. L’autre moitié du portefeuille est investie sur des thématiques plus conjoncturelles. C’est dans ce cadre que nous croyons à une ‘Surprise européenne’, en jugeant que l’Europe, grâce à la politique monétaire judicieuse de Christine Lagarde et les plans de relance budgétaires massifs des gouvernements, est entrée dans une dynamique favorable et mérite de retrouver une forte crédibilité auprès des investisseurs internationaux. Concrètement, ce thème s’est traduit chez nous par un retour sur des sociétés décotées et de qualité comme Stef, Groupe Guillin ou Voyageurs du Monde qui, en attendant la reprise, assainit sa structure de coûts sans risque de disparition, ce qui n’est pas le cas de certains de ses concurrents."

Source : Quantalys - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Les opérations se sont multipliées cet été. Le fonds en a-t-il bénéficié ?

"Effectivement, nous avons surtout vu se multiplier les OPA à l’initiative des fonds de private equity dans un contexte de taux toujours plus bas qui donnent encore un peu plus de moyens à des fonds déjà bien dotés. Cependant, les primes ne sont pas toujours au rendez-vous, à l’image de l’opération lancée sur Envea, un dossier présent depuis longtemps dans les fonds. Cette belle valeur positionnée sur le secteur de l’environnement mérite une meilleure valorisation ce qui nous incite à ne pas apporter, d’autant plus que son nouvel actionnaire majoritaire, Carlyle, devrait impulser une nouvelle dynamique de croissance. Notre rôle en tant que gérant est aussi de défendre les intérêts de nos porteurs de parts, comme nous l’avons fait sur Harvest pour laquelle nous avons attendu le plus longtemps possible pour apporter à l’offre et comme nous le faisons sur IGE+XAO."

Quels sont les derniers arbitrages que vous avez effectué ?

"Toujours sur cette thématique ‘surprise européenne’ qui nous fait prendre un peu plus de risque, nous pouvons citer notre entrée sur l’équipementier Akwel qui allie décote de valorisation et bilan est très solide, ou le renfort de notre participation dans Samse qui profite actuellement d’un fort rebond des ventes de matériel de construction et bricolage que le plan de relance français et son volet axé sur la performance énergétique et des réseaux d’eau devrait prolonger. Nous avons également entré Xilam Animation. Le groupe devrait bénéficier de la bonne évolution de son catalogue avec le renouvellement des droits de diffusion de Zig et Sharko et Oggy & les Cafards, ainsi que de la nouvelle directive européenne sur les services de médias audiovisuels. Cette directive impose en effet aux plateformes de streaming d’avoir au moins 30% de leur catalogue en contenu européen dès 2021. Enfin, nous avons profité de cessions de blocs Graines Voltz par son dirigeant qui souhaite augmenter le flottant et la vie boursière du titre pour entrer sur le dossier. Nous pensons qu’une nouvelle histoire s’ouvre pour ce distributeur de semences et de jeunes plants à la fois multi-locale et respectueuse de l’environnement. Ces ventes ont été en partie financées par des prises de bénéfices sur Esker et Bigben."

