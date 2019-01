Retour sur les actifs risqués mais le crédit manque à l'appel-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les flux d'investissement sur les fonds collectifs marquent un grand retour sur les actifs risqués en début d'année après avoir envoyé un signal d'achat sans équivoque le 3 janvier mais le crédit manque à l'appel pour pleinement valider le rebond de début d'année, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds investis en actions ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 6,2 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) sur la semaine au 9 janvier, leur collecte nette la plus élevée en 11 semaines, selon cette étude. Les fonds obligataires ont engrangé de leur côté 7,2 milliards de dollars, le montant le plus élevé en 39 semaines, avec des entrées nettes au plus haut d'un an pour ceux dédiés aux obligations émergentes (+2,4 milliards de dollars) et une collecte de 1,5 milliard de dollars sur les obligations à haut rendement. Ombres au tableau de ce grand retour de l'appétit pour le risque, les fonds obligataires en catégories d'investissement ont enregistré des sorties nettes à hauteur de 1,4 milliard de dollars sur la période et comme sur 16 des 17 dernières semaines. Alors que l'indicateur "Bull & Bear" de BAML, destiné à identifier les signaux d'entrée ou au contraire de sortie sur les marchés d'actifs risqués, avait envoyé un signal d'achat sans équivoque pour la première fois depuis juin 2016 la semaine dernière, les analystes de la banque d'investissement notent que les flux cumulés sur les fonds obligataires les plus à risque - émergents, haut rendement et obligations d'entreprise en catégorie d'investissement - demeurent négatifs. Les fonds en obligations gouvernementales ont quant à eux enregistré des entrées nettes de 3,6 milliards de dollars sur la période et pour la quatorzième semaine consécutive dans un environnement d'incertitudes persistantes sur la croissance économique mondiale et sur la capacité des banques centrales à poursuivre la normalisation de leur politique monétaire, y compris aux Etats-Unis. Les fonds investis en métaux précieux ont bénéficié quant à eux d'une cinquième semaine consécutive de collecte nette - à hauteur de 1,1 milliard de dollars - sur fond de consolidation du billet vert et de détente sur les taux américains avec les doutes croissantes des investisseurs sur la poursuite du resserrement monétaire par la Réserve fédérale. Reflet aussi des incertitudes des investisseurs sur l'ampleur à venir du rebond des Bourses, les fonds monétaires ont enregistré des entrées nettes à hauteur de plus de 40 milliards de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 9 2019 janvier Actions +6,2 -14,93 Obligataires +7,2 -0,62 Monétaires +40,52 +91,12 Matières premières +1,2 +2,01 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)