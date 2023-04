Genève (awp) - Le spécialiste de la prévoyance et assureur Retraites Populaires a enregistré une performance négative des placements de -7% lors de son exercice 2022. Le groupe qui se dit poussé à la prudence compte tenu du contexte économique et géopolitique a puisé dans ses réserves pour s'équilibrer.

Le groupe centenaire vaudois affiche fin décembre des primes encaissées à hauteur de 823 millions de francs suisses, soit une hausse de 13,8% sur un an, rapporte un communiqué paru mercredi qui précise que près de 48,5 millions proviennent de la reprise des engagements de la caisse de pensions des retraités de Castolin.

"Nous avons fait face à un marché volatile et orienté à la baisse. L'immobilier et les prêts hypothécaires ont permis d'améliorer les résultats", confie le directeur général Philippe Doffey à l'agence AWP. Préférant une vision à long terme, le dirigeant met en exergue "la performance positive réalisée sur plusieurs années en moyenne à 2,4% et les besoins de rendement minimum stables à 1,38% en 2022 et 1,40% en 2021."

L'activité de mandats de gestion a poursuivi son développement, notamment à la faveur de la reprise de la gestion administrative d'une centaine d'assurés et pensionnés de la Ville de Fribourg. La Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV) constitue toujours l'un des principaux mandats.

Sur le marché immobilier, le groupe de prévoyance a multiplié les investissements avec l'acquisition de sept nouveaux immeubles à Saint-Sulpice, Tolochenaz et Crissier, pour un total de 70 millions de francs suisses. A Cheseaux, 44 logements sont en cours de construction pour environ 27 millions. Sans préciser le montant, la direction parle d'un doublement de budget destiné aux rénovations "dans l'optique d'une réduction de 35% des émissions d'ici 2030 et d'une neutralité carbone à horizon 2040-2045."

En plus du contexte perturbé, la direction rappelle la pénurie de logements qui met sous pression les professionnels du secteur comme les locataires, ainsi que l'évolution grandissante de la démographie et le vieillissement de la population.

Pour 2023, Retraites Populaires entend développer ses services destinés aux seniors vaudois. La société lance en conséquence une offre de prestations en quatre axes (assurance retraite, prêts hypothécaires, logements adaptés et services à la personne). "De 65 à 90 ans, nous divisons la retraite en cycle de vie en fonction de chaque etape", étaie M. Doffey qui inscrit l'initiative "Bien vivre sa retraite" dans la lignée de l'action "Vieillir 2030" mise en place par le Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS).

Depuis janvier, le groupe dont Credit Suisse représentait 0,58% du portefeuille "Actions suisses grandes capitalisations" et 0,15% de la fortune globale se dit peu touché par la reprise des activités de la banque aux deux voiles par UBS. "Le 17 mars, en clôture de Bourse, nous détenions 2,5 millions en actions Credit Suisse. Le jour du rachat, lundi 20, la moins-value est estimée à 1,5 million", détaille le dirigeant. "Avec une performance nette des placements de 1,8%, c'est une année qui part favorablement."

ib/ol