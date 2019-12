Communiqué de presse

Retraites : grève historique dans les écoles

La grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement rassemblera 70% des enseignantes et enseignants des écoles, écoles dont plus du tiers seront fermées jeudi. Ces chiffres, inédits depuis de nombreuses années, traduisent un rejet massif du projet gouvernemental qui entraînerait une forte baisse des pensions pour les PE.

Les enseignantes et enseignants des écoles ont ainsi "tout compris" au mécanisme de cette réforme, contrairement aux assertions de leur ministre. Ils en seraient parmi les plus grands perdants, avec une baisse de leur pension de l'ordre de 300 à 900 € mensuels. Ils et elles cumuleraient la fin du calcul sur les six derniers mois, la quasi absence d'indemnités dans leur rémunération, des salaires faibles. Et les femmes, très majoritaires dans la profession seraient encore plus pénalisées du fait de carrières moins linéaires.

La journée de grève et de manifestations de jeudi 5 décembre est une première journée de mobilisation qui en appellera d'autres. La seule réponse est l'abandon de cette réforme et la préservation d'un régime solidaire et lisible de retraite par répartition, seul à même d'assurer une pension de haut niveau pour toutes et tous.

Pour ce faire, le SNUipp-FSU propose la construction d'un nouveau temps fort de grève, le plus unitaire possible, en lien avec les autres secteurs mobilisés. Son imminence sera au cœur des débats des assemblées générales.

Paris, le 3 décembre 2019