Retraites : le SNUipp-FSU dans tous les médias

Les enseignantes et enseignants des écoles ont très bien compris les dangers du projet de réforme des retraites et le SNUipp-FSU a porté cette parole dans de très nombreux médias depuis une semaine, radio, TV, web, papier...

L'Humanitéa consacré une interview entière au SNUipp-FSU sur les raisons de la mobilisation contre la réforme des retraites : « Les enseignants ne se contenteront pas de promesses : perdre 600 à 900 euros, c'est trop. Surtout dans un métier très féminisé, avec donc beaucoup de carrières irrégulières ou de temps partiels. Tout cela doit être pris en compte. » Francette Popineau, co-secrétaire générale du SNUipp-FSU et porte-parole a également été invitée sur le plateau de Cnewsà 41 min 32, à Franceinfo : « On sent une certaine fébrilité de la part du gouvernement parce qu'on vit de promesses. Ça ne nous rassure pas parce que pour l'instant il n'y a rien. Malgré trois réunions avec le ministre, il n'y a eu aucune proposition pour la revalorisation des salaires. Nous on ne veut pas de promesses, on veut l'assurance et des propositions concrètes que nous ne perdrons pas sur nos pensions. »

Résultat : 70 % de grévistes dans les écoles et une estimation de quatre écoles fermées sur dix, comme souligné dans Le Parisien, BFMTV, Le Journal du dimanche, L'Express, Le Huggington post, RTL ou encore Europe 1 : « C'est un chiffre inédit, cela faisait très longtemps que nous n'avons pas eu un chiffre aussi haut, depuis 1995. C'est dire si la réforme inquiète les enseignants du primaire qui sont les grands perdants. »

Les enseignants et enseignantes des écoles ont bien compris la réforme. Mais ce n'est pas grâce aux tentatives de communication du ministre pour la justifier, comme s'en amuse Le Canard Enchaîné :