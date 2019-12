Retraites : le nouveau guide orange du ministre ?

Sans doute inquiet de la mobilisation massive des personnels, le ministre de l'Éducation nationale essaie en vain de justifier le projet de réforme des retraites.

Jean-Michel Blanquer prendrait-il les enseignantes et les enseignants des écoles pour des benêts ? Il y a quelques jours, il estimait sur une radio périphérique que « certains sont en grève parce qu'ils ne comprennent pas tout. » Pour qu'ils comprennent mieux, il adressait le 3 décembre à tous les personnels enseignants de l'Éducation nationale une lettre leur expliquant combien ce projet de réforme des retraites est « simple et juste ». Une forme de guide orange à l'usage des personnels en difficulté de compréhension.

Enfoncez-vous ça dans la tête

Féru de pédagogie de la répétition, ou tout simplement fébrile au vu de l'ampleur de la mobilisation, c'est maintenant via les Dasen qu'il entend diffuser son courrier. Dans plusieurs départements, tels que le Bas-Rhin ou la Dordogne, les directrices et les directeurs se voient invités à l'afficher dans l'école…

L'afficher où ? Mystère… Quoi qu'il en soit, le locataire de la rue de Grenelle semble oublier que compter fait partie de ses « fondamentaux », que de fait, les enseignantes et les enseignants s'y connaissent un peu en calcul et qu'ils ont justement fait leurs comptes.

C'est pour ça qu'ils seront très majoritairement en grève le 5 décembre et que se discute d'ores et déjà la suite de ce mouvement contre une réforme qui les pénaliserait tout particulièrement.