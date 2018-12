Réunion Chine-USA sur le commerce en janvier-ministère chinois

PÉKIN, 27 décembre (Reuters) - La Chine et les Etats-Unis, en guerre commerciale depuis plusieurs mois, ont prévu une réunion en face-à-face sur le commerce pour janvier, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

Dans l'intervalle, les consultations par le biais d'appels téléphoniques "intensifs" se poursuivront malgré la pause de Noël aux Etats-Unis, a précisé Gao Feng, le porte-parole du ministère du Commerce.

"Même si les États-Unis sont en période de vacances de Noël, les équipes économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis sont en communication étroite et les consultations progressent comme prévu", a déclaré Gao Feng, interrogé par la presse sur l'évolution des négociations commerciales.

Il n'a en revanche pas confirmé un article de presse faisant état de la visite d'une délégation commerciale américaine prévue pour la semaine du 7 janvier.

Selon l'agence Bloomberg, une délégation américaine conduite par le représentant adjoint au commerce Jeffrey Gerrish se rendra à Pékin du 7 au 13 janvier.

La dernière réunion en face-à-face entre représentants chinois et américains est celle qui a eu lieu entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, à Buenos Aires le 1er décembre dernier.

Donald Trump et Xi Jinping sont convenus de mettre fin à l'escalade des droits de douane entre leurs deux pays et de lancer de nouvelles négociations après le report par les États-Unis à mars d'une nouvelle hausse prévue le 1er janvier.

En réponse, la Chine a repris ses achats de soja américain pour la première fois depuis six mois, bien que des droits très élevés sur les marchandises américaines restent en vigueur.

La Chine a également annoncé qu'elle suspendrait les droits de douane supplémentaires sur les véhicules et pièces automobiles fabriqués aux États-Unis pendant trois mois à compter du 1er janvier. Elle dit espérer que les deux parties puissent suffisamment accélérer les négociations en vue de supprimer tous les droits de douane supplémentaires sur leurs produits.

Dans un autre signe de conciliation, la Chine a publié mardi une liste dite "négative" qui précise les industries dans lesquelles les investissements, chinois ou étrangers, sont restreints ou interdits, ce qui veut dire que les investissements sont autorisés dans les secteurs non mentionnés.

Et mercredi, la Chine a soumis à consultation publique un projet de loi sur les investissements étrangers. Dans ce document, la Chine propose d'interdire le transfert de technologie forcé ainsi que "l'ingérence" du gouvernement dans les opérations commerciales étrangères, pratiques qui ont été dénoncées pendant la guerre commerciale.

Alors que la Chine a souvent nié les accusations de telles pratiques, elle s'est engagée à améliorer l'accès des investisseurs étrangers à ses marchés et à mieux protéger leurs droits. (Yawen Chen et Ryan Woo; Danielle Rouquié pour le service français)