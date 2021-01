Réunion au ministère de l'Intérieur sur une rave clandestine en Ille-et-Vilaine

PARIS, 1er janvier (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur a présidé vendredi soir une réunion place Beauvau pour faire le point sur la situation à Lieuron, en Ille-et-Vilaine, où une "rave party" se déroule depuis la veille au soir, malgré le couvre-feu et les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.

"Je travaille avec eux (les services de l'Etat et la gendarmerie, ndlr) cette nuit au rétablissement d’une situation normale en permettant au maximum l’intégrité physique de tous", écrit Gérald Darmanin sur Twitter.

"Toutes les sorties de véhicules sont contrôlées et systématiquement verbalisées (+ de 200 verbalisations)", ajoute-t-il.

Selon la préfecture, 2.500 personnes venant de différents départements et de l'étranger ont participé à cette fête clandestine organisée dans des hangars désaffectés. "Les gendarmes du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine ont tenté d’empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", dit-elle dans un communiqué.

"Au cours de cette manœuvre, un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de pierres, occasionnant des blessures légères", ajoute-t-elle.

Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur interrogée dans la soirée sur BFMTV, a parlé "d'une violence assez inouïe"

"Il y a vraiment une grande hostilité, une grande violence face à nous, qui a fait que le dispositif mis en place a évolué et on attend d'être en nombre, d'avoir suffisamment de forces mobiles, pour mettre en place un dispositif complexe qui est sensible face à ces 2.500 délinquants présents sur les lieux", a-t-elle expliqué, évoquant une éventuelle intervention.

(Jean-Philippe Lefief)