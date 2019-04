Réunion cruciale des créanciers de Jet Airways

Bombay (awp/afp) - Les créanciers de la compagnie aérienne indienne Jet Airways, au bord du crash, se réunissent lundi pour décider d'une éventuelle injection de fonds indispensable à la survie de l'entreprise.

La flotte de ce qui était jusqu'à peu le deuxième transporteur aérien du géant d'Asie du Sud est passée de près de 120 appareils en janvier à seulement sept aujourd'hui, en raison du non-paiement d'échéances de crédit-bail. Les vols sont annulés en cascade, laissant des milliers de passagers sur le carreau.

Ployant sous une dette de plus d'un milliard de dollars, Jet Airways est passé le mois dernier sous le contrôle d'un consortium bancaire de créanciers emmené par la State Bank of India (SBI).

Les créanciers avaient promis d'injecter 218 millions de dollars à titre de "soutien financier immédiat", via des instruments de dette. Mais la majorité des fonds n'ont pas été débloqués à ce jour et Jet se trouverait à quelques jours de la faillite, selon la presse indienne.

Une partie du personnel, notamment des pilotes, menace d'arrêter le travail en raison de retards de paiement de salaires. Une grève était prévue lundi mais a été reportée, dans l'attente de l'issue de la réunion des créanciers.

Les nouveaux actionnaires majoritaires cherchent actuellement un repreneur qui serait intéressé par l'acquisition de 75% de l'entreprise. La procédure est en cours.

Le cas de Jet Airways, plus ancienne compagnie aérienne privée d'Inde, fondée peu après la libéralisation de l'économie du pays au début des années 1990, inquiète jusqu'au sommet de l'État.

Vendredi, le gouvernement a tenu une réunion de crise pour discuter du sort de la société. Une faillite de Jet Airways serait catastrophique pour l'image du Premier ministre Narendra Modi, arrivé au pouvoir il y a cinq ans en promettant une économie dynamique et qui brigue actuellement un deuxième mandat aux élections législatives.

Le nombre de passagers aériens en Inde a été multiplié par six au cours de la dernière décennie, la classe moyenne profitant de meilleures connexions et de vols moins chers. Une croissance qui devrait faire du secteur aérien du pays le troisième plus vaste au monde d'ici 2025.

Les transporteurs nationaux, y compris le plus gros du pays en termes de parts de marché, IndiGo, ont toutefois du mal à atteindre la rentabilité malgré l'envolée de la demande. La fluctuation des prix du pétrole, une roupie faible et une féroce guerre des prix sur le marché aérien indien les mettent sous pression constante.

afp/al