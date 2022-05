Réunion de la Fed : un discours mi-"hawkish" mi-"dovish", observe Indosuez Wealth Management

Mercredi, la conférence de la Fed a commencé sur un ton très "hawkish" et s'est terminée de manière assez surprenante par une lecture "dovish" du marché, rappelle Vincent Manuel, Directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. En effet, Jerome Powell a commencé par souligner à plusieurs reprises que l'inflation était beaucoup trop élevée et a réaffirmé la ferme intention de la Fed de lutter contre l'inflation, tout en signalant sa confiance dans l'économie américaine malgré la contraction de 1,4% du PIB au premier trimestre 2022.



Ses commentaires sur le marché de l'emploi, avec des niveaux record de postes vacants et du ratio ouvertures de postes / chômeurs, ont également contribué à ce ton "hawkish".



Cependant, la première réaction des marchés a été initialement relativement neutre, car la hausse des taux de 50 points de base annoncée était conforme aux attentes des investisseurs, observe l'économiste.



Concernant le bilan de la banque centrale, le rythme annoncé de la réduction de ce dernier de 47,5 milliards de dollars par mois (qui augmentera vers 95 milliards de dollars) n'a pas été une réelle surprise, et le FOMC est totalement aligné sur les décisions.



Plusieurs aspects ont toutefois contribué à inverser ce ton "hawkish" à la fin de la conférence.



Tout d'abord, Powell a rejeté l'idée d'une hausse de 75 points de base pour la prochaine réunion. Une autre hausse de 50 points de base est sur la table pour la prochaine réunion de juin ; elle peut également être envisagée pour juillet, mais elle dépend fortement des perspectives de croissance et d'inflation. Cela explique la réaction du taux à 2 ans lors de la session de questions-réponses, signalant que la Fed ne s'engagera pas dans une longue série de hausses de 50 points de base.



En outre, la session de questions-réponses l'a amené à montrer une certaine confiance dans la capacité à faire baisser l'inflation en 2023 tout en s'attendant à ce que la croissance des salaires se calme. La preuve en est que le point mort d'inflation à 5 ans est passé de 3,5 % à 3,2 % en une semaine, également en relation avec les chiffres du PIB du premier trimestre 2022.



La réaction du marché a été relativement spectaculaire, les taux à 2 ans ayant baissé de 20 pb à la fin de la séance de questions-réponses d'hier alors que le S&P 500 enregistrait une hausse de 3 %. Cependant, Vincent Manuel que la précédente conférence de la Fed avait donné lieu à des réactions haussières similaires, suivies quelques semaines plus tard d'un regain de tensions sur les taux.