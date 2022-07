Réunion des ministres de l'Energie de l'UE sur la crise du gaz le 26 juillet

BRUXELLES, 6 juillet (Reuters) - Les ministres de l'Energie des Etats membres de l'Union européenne se réuniront le 26 juillet pour discuter de la façon dont la région fera face à la crise du gaz russe l'hiver prochain, a annoncé mercredi la République tchèque qui assure la présidence tournante de l'UE.

Quelques jours après cette réunion, la Commission européenne devrait proposer un plan sur la manière de restreindre la demande en gaz en cas de nouvelles baisses des approvisionnements russes, dans le but de constituer des réserves plus importantes pour l'hiver. (Reportage Bart Meijer et Kate Abnett, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)