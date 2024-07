TOKYO, 29 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays du Dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad") - Australie, Inde, Japon et Etats-Unis - se réunissent lundi à Tokyo pour des discussions devant porter essentiellement sur la sécurité maritime et des initiatives pour renforcer les défenses informatiques.

Cette réunion se tient au lendemain de discussions sécuritaires entre le Japon et les Etats-Unis lors desquelles les deux alliés ont décrit la Chine comme le "plus grand défi stratégique" auquel la région fait face.

"Nous savons tous que notre région et notre monde sont en train d'être redessinés. Nous comprenons tous que nous faisons face aux circonstances les plus compliquées dans notre région depuis des décennies", a déclaré la cheffe de la diplomatie australienne, Penny Wong, en entame de la réunion avec ses homologues indien Subrahmanyam Jaishankar, japonaise Yoko Kamikawa et américain Antony Blinken.

"Nous chérissons tous la paix, la stabilité et la prospérité de la région, et nous savons que cela n'est pas un acquis, que nous ne pouvons pas considérer ça comme acquis", a-t-elle ajouté.

Yoko Kamikawa a pour sa part souligné la nécessité de renforcer les capacités de défense informatique et de proposer des formations en sécurité maritime afin de protéger et développer la prospérité en Indo-Pacifique.

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche revoir leur dispositif militaire au Japon afin de renforcer leur coordination avec l'armée locale, l'une des mesures décidées par Washington et Tokyo pour faire face à ce qu'ils ont décrit comme un "environnement sécuritaire en évolution", citant des menaces variées de la Chine dont ses activités militaires en mer de Chine du Sud. (Simon Lewis et Rocky Swift; version française Jean Terzian)