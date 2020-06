Réunion mercredi des présidents russe, iranien et turc sur la Syrie

MOSCOU, 30 juin (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine, son homologue iranien Hassan Rouhani et le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan s'entretiendont mercredi par visioconférence aux alentours de 11h00 GMT sur la situation en Syrie, un pays en guerre civile depuis plus de neuf ans, a annoncé mardi le Kremlin.

Dans le conflit syrien, dont l'aggravation a entraîné récemment le déplacement de plus d'un million de réfugiés à la frontière turque, Ankara soutient les rebelles syriens et Moscou, les forces du président syrien Bachar al Assad. Dans le cadre d'un accord signé 2017, la Turquie et la Russie se sont engagées à oeuvrer pour une "désescalade" du conflit.

Un accord a été trouvé en mars entre Moscou et Ankara sur un cessez-le-feu dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, mais ce mois-ci des avions ont bombardé un village tenu par les rebelles dans le sud de la province.

Il y a deux semaines, la Russie et la Turquie ont par ailleurs reporté, à une date indéfinie, des discussions ministérielles prévues à Istanbul sur la Syrie et la Libye. (Alexander Marrow; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)