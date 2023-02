Reuters remporte le prix George Polk pour avoir mis au jour le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de Hyundai.

La série de reportages, intitulée "Undocumented and Underage" (sans papiers et mineurs), a suscité au moins 10 enquêtes des autorités américaines et de l'Alabama sur les fournisseurs de Hyundai et de la marque sœur Kia. Le reportage a été réalisé pendant plus d'un an par les journalistes Joshua Schneyer, Mica Rosenberg, Kristina Cooke et leurs collègues.

Le jury de Polk, qui a décerné le prix dans sa catégorie "reportage d'État", a déclaré que Reuters "a suscité un examen plus approfondi de la part des agences fédérales et d'État et a conduit Hyundai à exiger davantage de responsabilité de la part de ses fournisseurs."

Cette reconnaissance, qui figure parmi les plus hautes distinctions du journalisme américain, est administrée par l'université de Long Island et met l'accent sur le reportage d'investigation dans l'intérêt du public.

Dans une série de reportages approfondis et d'exclusivités, les reporters ont montré que des enfants migrants âgés d'à peine 12 ans travaillaient dans des usines dangereuses de l'Alabama pour fabriquer des pièces destinées aux constructeurs automobiles coréens.

Après que l'article de Reuters du 20 juillet 2022 ait révélé l'utilisation d'enfants travailleurs chez un fabricant de pièces détenu majoritairement par Hyundai, les autorités fédérales et de l'État ont trouvé et sauvé des mineurs chez un autre fournisseur de Hyundai et ont infligé une amende à cette société et à l'un de ses sous-traitants.

Ces histoires ont conduit un groupe de 33 membres du Congrès ce mois-ci à demander instamment au secrétaire américain au travail de réclamer des sanctions sévères contre les responsables de l'embauche des travailleurs mineurs. En février également, Hyundai a déclaré être en discussion avec le ministère du Travail pour résoudre les problèmes liés au travail des enfants.

Pour découvrir ces infractions, Reuters a effectué un reportage dans les communautés d'immigrés à faible revenu de l'Alabama et a frappé aux portes des parcs pour caravanes, des mairies et des agences pour l'emploi. Les reporters ont interviewé des familles d'immigrés, des pasteurs, des travailleurs sociaux, des responsables de la police et des écoles, et se sont entretenus avec plus de 100 ouvriers d'usine.

Après avoir découvert que les agences de recrutement embauchaient des enfants travailleurs dans les usines de volaille de l'Alabama, ils ont appris que des mineurs migrants construisaient également des pièces pour Hyundai et Kia. Les deux entreprises ont déclaré qu'elles ne tolèrent pas le travail des enfants et prennent des mesures pour s'assurer que les travailleurs mineurs ne se retrouvent pas dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Parmi les autres lauréats récompensés par un Polk Award lundi, citons le New York Times, récompensé pour sa couverture de la guerre en Ukraine, et Politico, pour son reportage exclusif sur un projet d'avis de la Cour suprême des États-Unis qui a renversé des décennies de précédents sur le droit à l'avortement.