Revalorisation 2020 des contrats d'assurance-vie et de capitalisation – engagements à dominante retraite collectifs

Cette répartition des encours est susceptible d'évoluer en 2021 avec l'identification des plans d'épargne retraite (PER) dans les états nationaux spécifiques. Le PER est un produit d'épargne retraite disponible depuis le 1er octobre 2019, destiné à remplacer progressivement les autres plans d'épargne retraite. Le PER se décline sous 3 formes : un PER individuel, et deux PER d'entreprise. Le PER individuel succède au PERP et au contrat Madelin. Le PER d'entreprise collectif succède au Perco. Le PER d'entreprise obligatoire succède au contrat article 83. L'épargne de ces produits déjà ouverts est transférable sur les PER.