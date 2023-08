Au vu de la teneur des résultats trimestriels publiés par les entreprises cotées en bourse en juillet, c'est-à-dire en baisse mais sans catastrophes visibles, il fallait chercher ailleurs le grain de sable susceptible de contrarier le train-train haussier des indices. Il s'est peut-être matérialisé hier soir du côté de l'Etat fédéral aux Etats-Unis, avec une double nouvelle que je développerai un peu plus bas.

Mais d'abord, place à quelques commentaires sur la séance d'hier. Les marchés européens ont uniformément glissé dans le rouge, pour clôturer sur des baisses allant de 0,4% en Belgique à 1,4% en Espagne. La Suisse a échappé à la purge grâce à un jour férié opportun. Les indices cycliques comme le CAC40 français et le DAX allemand figurent parmi les reculs les plus marqués, sur des baisses de 1,2% environ. L'indice parisien perd ses moyens quand le quatuor LVMH, Kering, TotalEnergies et L'Oréal pique du nez. Du côté de Francfort, toutes les entreprises qui ont présenté des résultats ont déçu : BMW, Deutsche Post et Daimler Truck ont tiré leurs petites camarades vers le bas. Les marchés français et allemand ont aussi en commun la publication d'indicateurs PMI manufacturiers définitifs pour juillet complètement déprimés. Outre-Rhin, on a même sorti les pelles et les pioches pour retrouver l'indicateur, qui s'est effondré à 38,8 points. Il n'y a que deux précédents à un passage sous les 40 points : après la crise financière en 2009 et après la pandémie en 2020. Autant dire que la statistique est chargée émotionnellement. Pour être tout à fait juste, il faut quand même rappeler que ce score de 38,8 points est en tous points identique à la lecture avancée qui avait été publiée le 24 juillet. Pourquoi était-ce plus important hier que dix jours avant ? C'est un de ces petits mystères de la finance. Ou alors c'est juste que le marché comprend vite, mais qu'il faut lui expliquer longtemps.

Après cette clôture morose en Europe, les marchés américains ont finalement bien tenu. Ils ont terminé en baisse de 0,2% / 0,3% du côté du Nasdaq 100 et du S&P500 et même en hausse de 0,2% en ce qui concerne le Dow Jones, dopé par l'envolée de 8,9% de Caterpillar après des résultats presque irréels au regard de la conjoncture (si vous voulez en savoir plus sur la grosse chenille, c'est là, avec la bande-son de Robert et Cie ici). Après la clôture, Advanced Micro Devices a publié des résultats bien accueillis, à l'inverse de SolarEdge. On attend aujourd'hui une nouvelle flopée de chiffres en provenance de Qualcomm, PayPal ou Ferrari ainsi qu'une grosse bannette de valeurs pétrolières américaines. Le pivot de la semaine, en tout cas au niveau des résultats d'entreprises, est prévu demain avec Apple et Amazon en soirée.

Venons-en aux actualités fédérales qui ont animé la nuit américaine. D'abord, l'agence Fitch a sorti les Etats-Unis de la catégorie-reine de la notation souveraine, le "AAA". La notation crédit du pays, un marqueur de sa solidité financière dans le temps, perd un cran et descend à "AA+". Je n'entre pas dans le détail des explications mais disons que c'est la conséquence d'une dégradation du climat fiscal pour des raisons politiques, de l'accroissement de la dette et de la hausse des taux d'intérêts (plus d'infos ici). Le mouvement était attendu, mais cela reste un événement. Même si c'est S&P qui avait créé la sensation en étant la première agence à priver les USA de leur "AAA". C'était en… 2011. L'annonce a quand même tendu le taux des obligations d'Etat, avec un 10 ans US qui est repassé au-dessus de 4%.

L'autre événement marquant de la nuit est l'inculpation de Donald Trump pour avoir cherché à inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Il est notamment accusé de complot contre l'Etat américain. Le procureur spécial Jack Smith, affectueusement qualifié de Jack Smith-le-cinglé par l'ancien président, cherche à organiser un procès le plus vite possible. Donald Trump a révélé lui-même son imminente mise en accusation, en estimant que la justice a attendu si longtemps à dessein, c’est-à-dire pour contrarier sa campagne d'investiture en vue de l'élection 2024. Grâce à une base fidèle, le 45e président des Etats-Unis est donné largement gagnant face à ses concurrents républicains. Donald Trump devrait comparaître demain devant le tribunal à Washington. Je n'en dirai pas plus, n'étant pas un spécialiste de politique américaine, mais il est indéniable que les enjeux de cette mise en accusation sont majeurs pour la première économie du monde.

Les marchés qui ont déjà entamé voire clôturé leur seconde séance aoûtienne sont sous pression. Le Japon et la Corée du Sud plongent de plus de 2%. La résistance est un peu meilleure en Australie (-1,3%) et en Inde (-0,8%). Du côté de la Chine, les autorités ont à nouveau tenté de faire passer des messages de soutien, mais il semble que le passage des paroles aux actes a du mal à se concrétiser. Dernier épisode en date, la banque centrale a exhorté les banques à réduire leurs taux hypothécaires pour aider l'immobilier… Insuffisant pour contrer les prises de bénéfices du jour, avec un CSI300 en retrait de 0,9% sur le continent, pendant que le Hang Seng, toujours plus réactif, chutait de 2,3% à Hong Kong. Les indicateurs avancés occidentaux sont nettement baissiers, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

Petite journée en matière de quantité, mais une donnée importante : l'enquête ADP sur l'emploi américain en juillet (14h15).

L'euro est stable autour de 1,0986 USD. L'once d'or recule à 1947 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,60 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,03%. Le bitcoin se négocie 28 950 USD.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Bonduelle confirme ses objectifs d'amélioration de résultat opérationnel courant et de marge.

Klépierre relève son objectif de cash-flow net courant pour 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)

Frey finalise le rachat du parc commercial Matarnia Park Handlowy de Gdańsk, en Pologne, pour 103 M€.

Drone Volt signe un contrat de près de 0,8 M€ sur 4 ans avec un acteur de la distribution d'énergie en Europe.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Believe, Neurones, Actia, Claranova, Catering International Services…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Advanced Micro Devices gagne 2,7% hors séance après la publication de ses résultats trimestriels.

Fresenius Medical Care est plus confiant dans ses perspectives de bénéfices grâce au ralentissement de l'inflation des coûts.

SolarEdge plonge de 13% hors séance après les résultats mal accueillis.

VF Corp réduit ses prévisions de revenus annuels en raison du ralentissement de la demande en Amérique du Nord. Le titre perd 2% hors séance.

Annonces importantes (et moins importantes)