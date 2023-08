L'économie chinoise patine, les banquiers centraux américains jacassent, la France est partie en vacances et il faisait 10° ce matin au bord du Lac d'Annecy alors qu'on est le 8 août. Pas facile de boucler une chronique dans ces conditions extrêmes, mais personne n'a envie de se lever à 4h30, donc je m'y colle.

Les marchés financiers sont en train d'entrer dans la période la plus calme de l'année, hors festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre. Surtout en France, où les principales nouvelles disponibles depuis hier soir, en tout cas autour de 6h30 au moment où je rédige, sont un contrat au Brésil pour Eutelsat et un transfert de joueur du côté de l'Olympique Lyonnais, club cher au cœur de mes collègues Patrick et Victor, les pauvres. Dans les pays sérieux, il y a quand même encore de la vie, ne serait-ce que parce que les investisseurs sont dans l'attente de résultats d'entreprises. Vous constaterez par exemple un peu plus bas qu'un gros contingent japonais se profile.

Hier, l'Europe a terminé autour de l'équilibre sans grande conviction, pendant que les Etats-Unis sont parvenus à briser leur cycle baissier. Le S&P500 et le Nasdaq 100 venaient en effet d'accumuler quatre séances de rang tournées vers le bas. Hier, les deux indices ont repris 0,9%, en dépit de la méforme de Tesla et d'Apple. Le constructeur automobile a perdu 2% après avoir annoncé un changement de directeur financier. Petite parenthèse, les marchés n'aiment pas trop le départ de la personne qui tient les cordons de la bourse d'une société, parce qu'il y a toujours dans ce cas une suspicion de désaccord, de mauvaise nouvelle, de fuite avant une catastrophe ou que sais-je encore. Côté Apple, les résultats ont déçu la semaine dernière et le titre vient d'enquiller 5 séances consécutives de baisse, ce qui n'était pas arrivé depuis un bail. Ça correspond à l'évaporation de 275 Mds$ de capitalisation. Ce qui revient, pour une vision plus imagée, à faire disparaître Sanofi et TotalEnergies de la cote.

Mais bon, ça n'a pas contrarié le rebond de Wall Street. Les commentaires des membres de la Fed John Williams et Michelle Bowman n'ont rien empêché non plus, même si cette dernière a lancé la phrase habituelle sur des hausses de taux qui "pourraient être nécessaires". Pas plus que la dégradation par Moody's de la note de solidité financière de dix petites banques aux Etats-Unis, ni que l'approche d'une grosse série de placements de dette fédérale. Le holding Berkshire Hathaway du papy-pape de l'investissement Warren Buffett a même signé un plus haut historique dans le sillage de ses derniers résultats. La hausse de 3,4% de l'action principale, qui vaut désormais 551 920 USD, est d'autant plus étonnante sur la séance que la plus grosse ligne de Berkshire est Apple. Sûrement la magie Buffett.

Ce matin, c'est Pékin qui gratifie les marchés de sa série à succès "A chaque semaine sa statistique macro dégueulasse". En juillet, les exportations chinoises ont baissé de 14,5% sur un an, pendant que les importations se contractaient de 12,4%. C'est encore pire que ce que les économistes avaient pronostiqué, soit une baisse de 12,5% des exportations et de 5% des importations. Les chiffres illustrent à la fois un commerce international peu vigoureux et une demande intérieure faiblarde. Du coup, les craintes de déflation vont crescendo, en amont de la publication, la nuit prochaine, des chiffres de l'inflation dans le pays.

Dans les anecdotes qui retiennent l'attention des médias financiers ce matin, je note que Zoom Video Communications, l'une des plus grosses bulles du début de la pandémie et chantre du travail à distance, en a marre du télétravail. La société demande à son personnel de revenir bosser deux jours par semaine au bureau. Ça s'appelle une "approche hybride structurée", selon la direction de Zoom. Mais c'est cocasse quand même. Dans un tout autre registre, le gouvernement italien a dégainé une super-taxe surprise sur les profits des banques hier soir. Rome va réaliser une ponction de 40% sur les bénéfices 2022 et 2023, sur la partie qui excède les profits de l'année d'avant (les détails ici). Les caisses de l'Etat pourraient ainsi récupérer quelque 2 Mds€, selon les rumeurs qui circulent. L'Espagne avait déjà annoncé un dispositif de taxation exceptionnelle sur ses banques.

En Asie-Pacifique ce matin, le Japon et l'Australie gagnent un peu de terrain, mais la Corée du Sud et Taiwan en perdent. En Chine, les places continentales sont à l'équilibre. C'est Hong Kong qui paie le plus lourd tribut aux mauvaises statistiques macroéconomiques, avec un Hang Seng qui lâche 1,5%. Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre, avec un léger biais haussier.

L'Allemagne publiera l'estimation affinée de son inflation de juillet à 8h00. Aux Etats-Unis, la balance commerciale (14h30) et les stocks des grossistes (16h00) sont programmés, même si ce ne sont pas des statistiques de première importance. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0987 USD. L'once d'or varie peu à 1934 USD. Le pétrole recule légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 85,44 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,09 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,06%. Le bitcoin s'échange autour de 29 200 USD.

TotalEnergies a redémarré le reformeur de Port Arthur au Texas, selon Reuters.

Eutelsat décroche plusieurs contrats avec la société brésilienne AVS.

L'Olympique Lyonnais embauche l'international anglais Ainsley Maitland-Niles pour 4 saisons.

B anque cantonale de Genève a enregistré un bénéfice en forte hausse au cours du premier semestre.

a enregistré un bénéfice en forte hausse au cours du premier semestre. Beyond Meat chute de 12% hors séance après avoir révisé en baisse ses prévisions.

Galenica enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

