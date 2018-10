Revenus en hausse pour PwC Suisse durant l'exercice 2017/18

Zurich (awp) - PwC Suisse a réalisé de bonnes affaire durant l'exercice 2017/18, clos fin juin. A la faveur d'une demande continue en matière de conseils, le cabinet d'audit comptable et de conseils a engrangé des revenus nets de 764 millions de francs suisses, 4% de plus qu'un an auparavant.

Les honoraires facturés dans l'activité principale de l'audit comptable se sont inscrits à 384 millions de francs suisses, soit 5% de plus qu'au cours de l'exercice précédent, écrit mardi PwC. Dans le domaine des conseils fiscaux et juridiques, le chiffre d'affaires s'est monté à 207 millions, en hausse de 1%.

Les 173 millions de francs suisses restants sont à mettre au compte de l'activité de conseils, laquelle a affiché la croissance la plus vive, soit 7%. PwC a notamment tiré profit d'une demande importante de l'industrie pharmaceutique, ainsi que pour les transactions intervenues dans de petites et moyennes entreprises (PME) en lien avec le règlement d'une succession.

