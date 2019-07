Revenus en hausse pour l'allemand Würth en Suisse au 1er semestre

Zurich (awp) - Würth a aussi vu ses affaires progresser en Suisse au premier semestre. La filiale helvétique du spécialiste allemand des matériaux de fixation et d'assemblage a dégagé des revenus de 489,5 millions d'euros (537,55 millions de francs suisses), 5% de plus que douze mois auparavant. Le groupe a lui réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros, en hausse de 5,2%.

A fin juin, Würth comptait plus de 1400 collaborateurs dans ses 19 filiales suisses, essentiellement situées outre-Sarine, un effectif en hausse de 5%, a indiqué mercredi Würth Suisse. Actuellement, le groupe s'active à optimiser son réseau helvétique comptant 35 distributeurs, avec la clef la relocalisation de certains sites et la transformation d'autres unité. De nouveaux points de ventes sont également prévu.

Sur les six premiers mois de 2019, le groupe a dégagé un résultat d'exploitation de 340 millions d'euros, en repli de pas moins de 15%, reflet de la pression sur les prix ainsi que les importants investissements consentis.

En dépit de ce repli, l'entreprise se veut optimiste pour l'ensemble de l'année, jugeant la conjoncture toujours favorable dans le domaine de la construction, et table sur un bénéfice opérationnel au niveau de celui dégagé l'an dernier, soit 870 millions d'euros.

Les activités de Würth, dont le coeur de métier reste les matériaux de montage et de fixation tels que les vis, s'étendent également aux chevilles et goujons ainsi qu'aux outils, produits chimiques pour la construction et au matériel pour les installations électriques, entre autres.

Les origines du groupe remontent à la création en 1945 de la société Adolf Würth, à Künzelsau, au nord de Stuttgart. L'entreprise, qui a entamé ses activités dans le négoce de vis et se trouve toujours en mains familiales, a débuté son expansion à l'étranger dès 1962 en créant une première filiale aux Pays-Bas.

