Révision judiciaire contre le décret de création d'emplois en Indonésie

Le président a publié le règlement d'urgence le 30 décembre pour remplacer la loi sur la création d'emplois de 2020, arguant que l'incertitude économique mondiale et la possibilité d'une crise économique mondiale cette année signifiaient que les autorités devaient agir rapidement pour attirer les investisseurs.

La loi sur la création d'emplois a révisé plus de 70 autres lois et a été saluée par les investisseurs étrangers pour avoir rationalisé les règles commerciales dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, mais elle a été controversée car elle était considérée comme portant atteinte aux droits des travailleurs et érodant la protection de l'environnement.

Cette loi avait été déclarée partiellement inconstitutionnelle par le tribunal en 2021, en raison de consultations publiques inadéquates. Le tribunal a statué que les parlementaires devaient mener à bien un nouveau processus de débat dans un délai de deux ans.

Le règlement d'urgence a été condamné par certains experts juridiques, dont l'ancien juge en chef de la Cour constitutionnelle, Hamdan Zoelva, qui a déclaré qu'il n'y avait aucune urgence permettant au président de prendre cette décision.

Le ministre du droit et des droits de l'homme, Yasonna Laoly, a déclaré à Reuters que le gouvernement était prêt à répondre à la révision judiciaire devant le tribunal.

Les pétitionnaires comprennent des étudiants universitaires, un avocat et le groupe de soutien aux travailleurs Migrant CARE.

"Il s'agit d'une forme de désobéissance du président à la constitution", a déclaré à Reuters Viktor Santoso Tandiasa, avocat des pétitionnaires. "Cela crée un précédent très dangereux si toutes les institutions de l'État suivent ce processus consistant à ne pas suivre (la décision de la Cour constitutionnelle)", a-t-il ajouté.

Siti Badriyah de Migrant CARE a déclaré à Reuters : "Nous demandons au tribunal de révoquer (le règlement)".

Le tribunal a reçu la demande de révision judiciaire, qui sera examinée avant qu'une audience ne soit programmée, a déclaré son porte-parole.