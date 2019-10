Révolte de manifestants à Hong Kong après un tir à balle réelle de la police

(Actualisé avec citations, demande de couvre-feu)

HONG KONG, 3 octobre (Reuters) - De nouveaux heurts ont éclaté jeudi matin à Hong Kong entre forces de l'ordre et manifestants, qui ont laissé éclater leur colère après le tir à balle réelle qui a fait un blessé, deux jours plus tôt.

La police a exhorté le gouvernement de Carrie Lam à imposer un couvre-feu pour enrayer les troubles, qui durent depuis juin dans la "région administrative spéciale", où les membres des services de sécurité sont devenus les cibles des contestataires, qui les accusent d'un recours excessif à la force.

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les manifestants, qui ont saccagé des commerces et des stations de métro dans plusieurs quartiers de la ville.

"J'irai partout où il y aura des manifestations (...) Je suis dehors ce soir pour une raison simple. On ne tire pas à bout portant sur un adolescent. Ces manifestations vont continuer et nous ne lâcherons rien", a promis l'un d'eux.

Plusieurs milliers de personnes étaient descendues dans les rues mercredi pour dénoncer l'acte du policier qui a ouvert le feu sur Tony Tsang, un étudiant de 18 ans. Selon son état-major, l'agent, que le jeune homme agressait à coup de barre de fer, a agi en état de légitime défense.

"Nous ne sommes qu'un organisme chargé de veiller au respect de la loi avec des pouvoirs limités. Nous sommes confrontés à des incidents tellement nombreux (...) que nous ne pouvons pas exercer sans mesures appropriées ni soutien de la part des plus hautes autorités", a déclaré Lam Chi-wai, président de l'Association des jeunes agents de police, réclamant un couvre-feu. (Donny Kwok et James Pomfret;Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief pour le service français)