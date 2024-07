La société de technologie financière Revolut a reçu une licence bancaire britannique assortie de certaines restrictions, a-t-elle annoncé jeudi, mettant fin à une attente de trois ans pour obtenir l'autorisation et levant l'incertitude réglementaire qui avait freiné ses ambitions en Grande-Bretagne.

Revolut, dont le siège est à Londres, fait partie de la poignée d'applications de services financiers - communément appelées fintechs - qui ont émergé en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie, offrant des services sans succursales physiques.

La licence est une nouvelle étape dans le parcours de Revolut vers la cotation en bourse que les dirigeants ont déclaré vouloir poursuivre, et vient après que la demande de Revolut a rencontré des difficultés suite à l'examen de sa comptabilité interne.

La société fintech, qui opère à l'échelle mondiale et compte plus de neuf millions de clients au Royaume-Uni et 40 millions dans le monde, se rapproche ainsi des mêmes autorisations britanniques que les banques traditionnelles qu'elle cherche à concurrencer.

Revolut a déclaré dans un communiqué qu'elle était entrée dans la phase de "mobilisation" de ses efforts au Royaume-Uni, ce qui lui permettra d'achever la mise en place de ses opérations bancaires au Royaume-Uni avant de se lancer sur le marché.

Au cours de la phase de mobilisation de 12 mois, les nouvelles banques doivent démontrer qu'elles seront pleinement opérationnelles et résoudre les problèmes supplémentaires identifiés par l'autorité de régulation avant de pouvoir exercer pleinement leurs activités.

Elles peuvent obtenir des investissements, recruter du personnel et renforcer leurs systèmes informatiques, bien que le montant total des dépôts qu'elles peuvent accepter soit limité, selon le site web de l'autorité britannique de régulation bancaire, la Prudential Regulation Authority.

Fondée en 2015 par Nik Storonsky, Revolut s'est rapidement développée en offrant à ses clients des services de paiement, des prêts sur certains marchés et la possibilité d'échanger des actions et des crypto-monnaies, pour devenir la start-up la plus précieuse d'Europe.

Mais la société a fait l'objet d'une surveillance réglementaire concernant sa comptabilité interne et a retardé à deux reprises la publication de ses comptes annuels au cours des dernières années. L'auditeur de Revolut a déclaré qu'il n'était pas en mesure de vérifier de manière indépendante tous les revenus figurant dans ses comptes de 2021.

Le directeur financier intérimaire de Revolut a déclaré ce mois-ci que la société avait depuis amélioré ses contrôles internes.

La banque a enregistré un bénéfice avant impôt record de 438 millions de livres (l'équivalent de 554 millions de dollars à l'époque) pour 2023 grâce à une forte croissance du nombre d'utilisateurs et à la montée en flèche des revenus liés aux intérêts, dans des comptes déposés ce mois-ci avant la date limite de septembre.

Revolut pourrait être valorisée à plus de 40 milliards de dollars par le biais d'une vente d'actions prévue, a rapporté Reuters le mois dernier.

M. Storonsky, PDG de Revolut, a déclaré dans le communiqué que l'annonce constituait une étape importante dans le parcours de l'entreprise qui "nous permettra de faire de Revolut la banque de prédilection des clients britanniques".

(1 $ = 0,7759 livre) (Reportage de Sinead Cruise, Tom Wilson et Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Kirsten Donovan, Alexandra Hudson, Barbara Lewis et Susan Fenton)