Revue de presse de ce dimanche 11 avril 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait une fois de plus les titres de la presse dominicale. L'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) ainsi que les traces de pesticides dans les sols et les eaux suisses comptent également parmi les thèmes abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG/SONNTAGSBLICK: L'UDC veut exiger en début de semaine prochaine, via la commission de l'économie du National, des ouvertures immédiates dès le 19 avril pour les restaurants et les différents acteurs des domaines de la culture, du sport et des loisirs, rapporte la SonntagsZeitung. Cette demande parviendrait au Conseil fédéral sous forme de lettre. Selon le journal, la proposition a de bonnes chances d'aboutir au sein de la commission. Des élus du PLR et du Centre la soutiendraient déjà. "Les conditions pour des ouvertures rapides sont là", assure ainsi la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL). Selon Leo Müller (PDC/LU), le 19 avril "est peut-être un peu tôt", mais le gouvernement "devrait pouvoir offrir une perspective aux entreprises pour début mai".

NZZ AM SONNTAG: La Confédération se retrouve avec des milliers de tests PCR périmés sur les bras, selon la NZZ am Sonntag. Selon le rapport, elle a acheté au printemps dernier plus d'un million de tests, prévus comme réserve en cas d'urgence. Ce pour quoi elle a dépensé environ 16,7 millions de francs suisses, d'après un porte-parole de l'armée. Lorsqu'on a constaté que les tests allaient expirer, un groupe de travail a planifié leur vente. La Confédération a réussi à revendre environ 300'000 tests PCR au cours des trois premiers mois de l'année en cours, ce qui lui a rapporté 3 millions de francs suisses. Toutefois, 740'000 tests sont désormais périmés. En raison de leurs composants biochimiques, les tests PCR ont une durée de vie limitée.

NZZ AM SONNTAG: La frange la plus jeune de la population souffre très fortement des restrictions soutenant la lutte contre la pandémie de coronavirus. La NZZ am Sonntag présente des chiffres de l'Hôpital pédiatrique de Zurich. Le nombre d'enfants et d'adolescents qui y sont admis et ayant fait une tentative de suicide a considérablement augmenté en 2020 par rapport à 2019, passant de 22 à 49. Sont également en hausse les troubles alimentaires, dont certains mettent la vie en danger, et les troubles dissociatifs, quand on ne ressent soudain plus correctement son corps. La majorité des jeunes concernés sont des filles. Les adolescents de sexe masculin auraient, eux, davantage tendance à se montrer agressifs. Par ailleurs, il est pratiquement impossible de trouver des places pour un suivi psychothérapeutique.

LE MATIN DIMANCHE: Les anti-masques estiment que leurs rassemblements sont traités avec moins de bienveillance que d'autres. Ce n'est pas le cas, d'après une enquête du Matin Dimanche. Tous les cantons sondés assurent que les manifestations contre les mesures sanitaires ne font pas l'objet d'une plus grande sévérité. Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, celle-ci est acceptée si elle remplit les exigences légales. Le port du masque reste néanmoins obligatoire. Lorsqu'une autorisation de manifester est délivrée, l'organisateur s'engage sur ce point. Or souvent, les "coronasceptiques" n'en portent pas lors des rassemblements, et s'exposent donc à des sanctions. En dehors de l'oubli du masque, si une manifestation fait l'objet d'une répression, c'est qu'aucune autorisation n'a été délivrée.

SONNTAGSBLICK: L'offensive du gouvernement concernant les tests Covid a eu un effet indésirable, selon le SonntagsBlick: elle a fait augmenter le nombre de cas, le taux de positivité et le taux de reproduction (valeur R). Or ces critères sont pertinents pour le Conseil fédéral lorsqu'il décide d'assouplir ou de renforcer les mesures. L'effet indésirable n'est pas seulement dû au fait que davantage de cas sont découverts, mais aussi au fait que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne comptabilise que les résultats positifs des tests de masse, écrit l'hebdomadaire alémanique. Les critères ne sont plus adaptés pour décider de l'assouplissement des mesures, relève Michèle Blöchliger, conseillère d'Etat en charge de la santé à Nidwald.

Pour changer de sujet:

SONNTAGSZEITUNG/SONNTAGSBLICK/NZZ AM SONNTAG: Le Conseil fédéral ne veut pas rejeter l'accord-cadre avec l'UE, mais bien plutôt le scinder, selon la SonntagsZeitung. D'après des sources proches du Conseil fédéral, il s'agit de se concentrer d'abord sur les parties non-problématiques de l'accord et de trouver une sorte de régime transitoire avec l'UE. La délégation du Conseil fédéral conduite par Guy Parmelin se rendra à Bruxelles dans cette intention. La question de savoir si le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis ou la ministre de justice et police Karin Keller-Sutter l'accompagnera fait actuellement l'objet de discussions. Dans une interview accordée au SonntagsBlick, M. Cassis exprime sa volonté de se rendre à Bruxelles avec M. Parmelin. La question devrait être clarifiée mercredi.

LE MATIN DIMANCHE: Sols, ruisseaux et lacs de Suisse sont plus pollués que ce que l'on croyait il y a encore quelques années, selon une enquête du Matin Dimanche. L'hebdomadaire se fonde sur une vingtaine d'études menées au cours des sept dernières années en Suisse et portant sur l'impact des pesticides sur l'environnement. La présence de ces derniers se révèle "plus étendue que prévu, chronique et persistante", note le journal dominical. Des produits phytosanitaires ont été décelés dans de nombreux endroits que l'on croyait préservés. Du côté de Scienceindustries, la faîtière des industries de la chimie et de la pharma, on reconnaît l'importance de ces publications, mais on regrette la communication parfois "sensationnaliste" qui accompagne certaines de ces recherches.

SONNTAGSBLICK: Depuis 2015, la criminalité juvénile en Suisse a augmenté d'un tiers pour presque toutes les infractions. Le SonntagsBlick se réfère à une analyse des statistiques criminelles des polices cantonales par Dirk Baier, criminologue à la Haute école des sciences appliquées de Zurich. Ce sont les délits de vol qui ont le plus augmenté - de 146%, avec 497 accusés en 2020. Or ce fait inquiète l'expert, car il montre une propension accrue à la violence chez les jeunes hommes. L'implication dans des agressions physiques est également en hausse, de 122%, avec 353 prévenus en 2020.

SONNTAGSBLICK: Plusieurs représentants de l'UDC veulent fonder un comité en faveur du "mariage pour tous", selon le SonntagsBlick. Une idée lancée par l'UDC zurichois Michael Frauchiger et qu'il dit en cours de réalisation. D'après l'hebdomadaire alémanique, des dizaines de politiciens de l'UDC ont déjà promis leur soutien, dont les conseillers nationaux Martina Bircher, Nadja Pieren, Thomas Hurter et Hans-Ueli Vogt. M. Frauchiger ambitionne aussi de convaincre des personnalités de la frange plus dure et conservatrice du parti. Un comité composé principalement de représentants de l'UDF et de l'UDC avait lancé le référendum. La nouvelle entité en faveur du "mariage pour tous" souhaiterait travailler en collaboration avec les six organisations LGBT au coeur de la campagne.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.