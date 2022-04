Revue de presse de ce dimanche 17 avril 2022

Berne (awp/ats) - L'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences font une fois encore les titres de la presse dominicale. Il est également question de la hausse des prix de l'énergie et du manque de soutien pour l'initiative européenne d'Opération Libero et des Verts. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE: La Suisse n'était plus présente en Ukraine depuis le 28 février lorsqu'elle a fermé temporairement son ambassade en raison de la situation sécuritaire. Depuis cette semaine, elle est de nouveau présente avec un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC), ouvert à Lviv, dans l'ouest du pays, rapporte le Matin Dimanche. "Nous menons des actions en Ukraine depuis le 27 février, mais nous étions jusqu'ici localisés en Pologne près de la frontière - et en Moldavie pour des raisons de sécurité", explique Manuel Bessler, chef du Corps suisse d'aide humanitaire, cité dans le journal. Il ajoute que depuis lundi, onze personnes sont basées à Lviv, car la situation est de nouveau plus stable dans cette région de l'Ukraine. Il précise qu'avoir "cette base avancée est crucial pour l'aide humanitaire" qui a besoin d'être le plus proche possible des populations. "Aujourd'hui, les besoins les plus grands sont dans l'est. Mais c'est compliqué d'y aller pour des raisons de sécurité", complète M. Bessler.

SONNTAGSBLICK: La population suisse souhaite un réarmement et une politique étrangère plus proche de l'Occident. Une majorité (56%) est favorable à "une collaboration plus étroite" avec l'OTAN, selon un sondage représentatif publié par le SonntagsBlick. Il a été réalisé par l'institut Sotomo en collaboration avec le groupe Blick auprès de 20'000 personnes. Selon le sondage, le changement se fait surtout sentir à gauche: trois quarts (76%) des personnes qui se considèrent comme sympathisants du PS saluent une coopération plus approfondie avec l'OTAN. Chez les sympathisants des Verts, ce sont 73%. Le sondage montre en outre que l'initiative du PS contre l'achat des F-35 n'aurait aujourd'hui aucune chance. Seuls 30% des sondés voteraient pour, 64% contre. L'initiative ne récolte même pas de majorité auprès des partisans du PS: 47% voteraient pour, la même proportion contre.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Le géant russe du pétrole Rosneft a enrichi Genève de centaines de millions, rapporte le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. D'une part, il vendait son or noir aux traders suisses. D'autre part, sa filiale suisse, Rosneft Trading SA, était à un moment donné, selon les journaux, l'un des plus gros contribuables du canton de Genève et aurait versé quelque 250 millions de francs suisses au fisc helvétique durant ses dernières années d'activités en 2018 et 2019. L'essor de Rosneft Trading a été brisé en février 2020 lorsque les autorités américaines lui ont imposé des sanctions en raison de son commerce avec le Venezuela.

SONNTAGSZEITUNG: La guerre en Ukraine pourrait bientôt avoir des répercussions sur les chantiers en Suisse. En cause: la hausse des prix et les retards de livraison de matières premières, notamment de l'acier. "Les marges tombent parfois en dessous de zéro. Nous avons des projets qui donnent le vertige en ce qui concerne les prix d'achat et l'approvisionnement possible", indique Diane Gutjahr, copropriétaire de l'entreprise thurgovienne de construction métallique Ernst Fischer AG et conseillère nationale (UDC) dans la SonntagsZeitung. Interrogés par le journal, d'autres représentants de la branche font des déclarations similaires. Un premier chantier a déjà été bloqué: dans le Haut-Valais, les entrepreneurs refusent de travailler sur le parking du nouvel hôpital de Brigue, alors que les travaux auraient dû commencer au printemps. Ils expliquent cette décision par le fait qu'avec les prix convenus avec le canton en 2019, ils seraient aujourd'hui déficitaires. Selon la "SonntagsZeitung", le canton a mis en place un groupe de travail chargé de déterminer la marche à suivre.

SONNTAGSZEITUNG: En raison de la hausse des prix de l'énergie, le Conseil fédéral a mis en place un groupe de travail qui doit examiner si des mesures sont nécessaires pour soulager les ménages. Le Conseil fédéral observe très attentivement l'évolution de la situation afin de déterminer si un soutien est nécessaire pour atténuer les cas de rigueur, indique la ministre de l'énergie Simonetta Sommaruga dans une interview avec la SonntagsZeitung. Elle précise être également en contact avec le ministre des finances Ueli Maurer à ce sujet; "nous avons mis en place un groupe de travail". Elle a en outre déjà eu des entretiens avec des cantons. En Suisse, les tarifs de l'électricité pour les ménages sont fixés une fois par an. "La prochaine ronde tarifaire aura lieu à l'automne et nous devrons alors observer de près l'ampleur de l'augmentation des prix de l'électricité pour les particuliers. Et quelles mesures sont éventuellement nécessaires, au moins pour les ménages à bas revenus et pour certaines PME", ajoute Mme Sommaruga.

NZZ AM SONNTAG: Au vu du risque de pénurie, Economiesuisse veut que la Confédération puisse subventionner l'électricité issue du nucléaire en cas d'urgence, rapporte la NZZ am Sonntag. Les centrales nucléaires sûres existantes, dont la rentabilité n'est plus assurée, devraient pouvoir être soutenues par l'Etat "si elles sont indispensables à un approvisionnement fiable en électricité". La faîtière justifie son appel à l'Etat par le fait que le développement des énergies renouvelables ne progresse pas assez vite. "Du point de vue de l'approvisionnement du pays, la décision d'arrêter Mühleberg était une négligence", estime le président d'Economiesuisse Christoph Mäder, cité dans le journal. Selon lui, il ne devrait plus être possible à l'avenir qu'une société d'exploitation prenne une décision solitaire sur l'arrêt de sa centrale nucléaire en négligeant l'aspect de l'approvisionnement du pays.

SONNTAGSZEITUNG: Opération Libero et les Verts n'ont pas trouvé de partenaires pour leur initiative sur l'Europe. "Nous avons cherché à dialoguer avec de nombreux acteurs pendant plus de six mois et aurions espéré une large alliance regroupant toutes les forces pro-européennes", indique dans la SonntagsZeitung la coprésidente d'Operation Libero Sanija Ameti. Et d'ajouter que l'on constate aujourd'hui que les grands partenaires potentiels de l'initiative misent sur le principe de l'espoir et n'ont pas de stratégie européenne à long terme. Selon Mme Ameti, personne ne veut s'exposer concrètement avec des propositions de solutions avant les élections. L'économie, les partis du centre, le PS et même le Mouvement européen ont abandonné le projet. Si l'initiative est encore lancée, elle a peu de chances d'aboutir. Après s'être retiré du projet commun avec Opération Libero, le Mouvement européen a également mis sa propre initiative en veilleuse.

SONNTAGSBLICK: L'Association transports et environnement (ATE) veut faire pression en matière de politique environnementale par le biais de deux initiatives, qui demandent une taxe pour les passagers aériens et une interdiction de vente des moteurs à essence. Les projets sont bien avancés et des textes provisoires ont été élaborés, rapporte le SonntagsBlick. Selon ces textes, les nouvelles voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers ne devraient plus émettre de CO2 à partir de 2030. La fin des moteurs à essence serait ainsi pratiquement inscrite dans la Constitution fédérale. Le montant de la taxe sur les passagers aériens n'a pas encore été fixé. Elle devrait se situer dans une fourchette similaire à celle déjà prévue dans le cadre de la loi sur le CO2, c'est-à-dire entre 30 et 120 francs suisses maximum. L'ATE propose deux pistes pour l'utilisation des fonds ainsi récoltés : la promotion des carburants synthétiques et le développement du trafic ferroviaire international.

LE MATIN DIMANCHE: Après près de deux ans, la justice militaire a terminé son enquête sur la mort d'une recrue à l'école des grenadiers à Isone (TI), rapporte le Matin Dimanche. L'encadrement a été mis hors de cause. Selon le journal, une décision de classement a été rendue la semaine dernière, faute d'éléments permettant de conclure à des comportements pénalement répréhensibles. Un Neuchâtelois avait été retrouvé mort lors d'une course de performance en juillet 2020. Sa mort est due à une infection bactérienne qui avait atteint plusieurs de ses organes vitaux. Le fait que le jeune homme ait succombé de mort naturelle a été déterminant dans la décision de classer l'enquête, autant d'un point de vue pénal que disciplinaire, précise le journal.

NZZ AM SONNTAG: La garde externe des enfants peut également avoir une influence négative sur leur comportement social, selon une étude à long terme. Le temps qui y est passé et la qualité de la prise en charge jouent un rôle. Selon la première étude suisse du Jacobs Center de l'université de Zurich, plus les enfants ont passé de temps dans une crèche, plus ils ont tendance à avoir un comportement agressif et plus ils présentent de symptômes de TDAH, rapporte la NZZ am Sonntag. L'anxiété et les dépressions ont également augmenté. Selon l'auteure de l'étude, les enfants qui fréquentent les crèches et les groupes de jeux peuvent parfois imiter le comportement problématique de leurs camarades. Et parfois, ils peuvent l'utiliser pour attirer l'attention de la personne qui s'occupe d'eux. La qualité des structures d'accueil n'a toutefois pas été prise en compte. Les enfants inclus dans l'étude ont été pris en charge par des tiers il y a plus de 20 ans.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.