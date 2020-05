Revue de presse de ce dimanche 17 mai 2020

Berne (awp/ats) - La pandémie due au nouveau coronavirus et ses effets notamment sur l'économie occupent à nouveau une bonne place dans la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Le ministre de l'économie Guy Parmelin veut relancer l'économie suisse avec un train de mesures. Dans une interview avec la NZZ am Sonntag, il demande à la Confédération, aux cantons et aux communes d'accélérer les projets d'infrastructure déjà approuvés. Pour les appels d'offres publics, les autorités devraient dans la mesure du possible donner la préférence aux entreprises suisses, selon le ministre UDC. M. Parmelin préconise également la suppression des droits de douane sur les produits industriels et la conclusion de nouveaux accords de libre-échange. Contrairement à son parti, le Vaudois est favorable à la libre circulation des personnes avec l'UE.

SONNTAGSZEITUNG: En temps de droit d'urgence, le pouvoir est concentré dans les mains du Conseil fédéral. Des parlementaires de gauche à droite veulent pouvoir mieux contrôler le gouvernement. Le parlement doit disposer d'instruments plus forts pour pouvoir jouer son rôle de contrepartie du gouvernement sur un pied d'égalité, explique le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR) dans la SonntagsZeitung. Des conseillers nationaux et aux États discuteront de la marche à suivre lors d'un "sommet d'urgence" prévu fin mai. Après le PDC et les Verts, c'est au tour des élus de l'UDC et du PS d'avancer des propositions pour accroître l'influence du Parlement. Dans une intervention parlementaire, le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) demande qu'à l'avenir le Conseil fédéral doive obtenir une majorité des deux tiers dans les deux Chambres pour pouvoir déclarer l'état de situation extraordinaire. Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) propose quant à lui de mettre sur pied, en temps de crise, un parlement qui siégerait en permanence afin de corriger les décisions d'urgence du gouvernement ou d'adopter ses propres mesures.

SONNTAGSZEITUNG: Depuis le début de la semaine, les cantons sont chargés de tracer les cas de Covid-19. Selon de premiers chiffres récoltés par la SonntagsZeitung, les cantons interrogés sont en mesure de les suivre de façon cohérente. La population a restreint ses contacts sociaux étroits. En moyenne, chaque personne infectée est en contact étroit avec 2 à 4 personnes. Le nombre de personnes à envoyer en quarantaine en raison d'une possible contamination est relativement faible. Dans le détail, le canton de Berne a suivi la semaine passée 33 cas d'infection, rapporte le journal. Après des recherches auprès de 100 personnes, 48 ont dû se mettre en quarantaine. Dans le canton de Fribourg, 20 personnes ont dû s'isoler suite à 12 cas d'infection. Même dans les cantons les plus touchés comme Vaud et le Tessin, il est possible de suivre les chaînes de contamination, précise le journal. Dans le canton de Vaud, 125 cas ont été tracés ces trois dernières semaines et ont conduit à la mise en quarantaine de 184 personnes. Au Tessin, 50 personnes ont été isolées suite à 15 cas positifs.

SONNTAGSZEITUNG: La forte hausse du chômage due à la crise du coronavirus risque de creuser un trou de 20 milliards de francs suisses dans l'assurance chômage (AC). En raison du frein à l'endettement, le Conseil fédéral devrait donc augmenter les cotisations, qui sont actuellement à 2,2%, de 0,3%. Tous les employés verraient leur salaire plus fortement ponctionné dès 2021. Cela ne doit pas arriver, estime le directeur du KOF, Jan-Egbert Sturm dans la SonntagsZeitung. Augmenter les cotisations en pleine crise est un poison pour l'économie, souligne-t-il. A la place, M. Sturm suggère que la Banque nationale fasse une contribution unique au fonds de compensation de l'AC. Samedi, Andrea Maechler, membre du directoire de la BNS, a exclu dans la NZZ que la banque verse davantage à la Confédération et aux cantons que les 4 milliards prévus dans un accord signé en mars.

SONNTAGSBLICK: Peu de clients laissent leurs coordonnées lorsqu'ils se rendent au restaurant. A l'origine, le Conseil fédéral voulait rendre l'enregistrement obligatoire pour des raisons de traçabilité, mais le préposé fédéral à la protection des données s'y est opposé. L'application Mindful développée par l'agence numérique Mindnow propose de résoudre ce problème dès lundi, rapporte le SonntagsBlick. L'application permet un enregistrement anonyme tout en donnant la possibilité aux utilisateurs d'être avertis en cas d'urgence.

Pour changer de sujet:

LE MATIN DIMANCHE: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a accepté d'ouvrir une enquête pour espionnage contre un couple de ressortissants turcs domiciliés en Suisse romande, rapporte le Matin Dimanche. Il veut savoir pourquoi ce couple a dénoncé à l'État turc des voisins compatriotes, en les accusant à tort d'être des opposants politiques. L'ouverture de l'enquête fait suite à une plainte déposée par le couple dénoncé. Pour pouvoir enquêter, le MPC doit toutefois obtenir l'autorisation du Conseil fédéral, étant donné que les faits incriminés sont considérés comme un acte d'espionnage, précise le journal. Le MPC a envoyé sa requête au gouvernement et attend la réponse.

SONNTAGSZEITUNG: La Banque nationale suisse (BNS) a procédé à des achats massifs d'actions américaines au cours du premier trimestre 2020, rapporte la SonntagsZeitung. Le journal se base sur des données de l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC) en date du 31 mars. La BNS a augmenté sa part d'actions aux États-Unis de 16%. Elle a par exemple acheté 5 millions d'actions de Microsoft et 3 millions d'actions d'Apple. Fin mars, la BNS détenait un total de plus de 94 milliards de dollars d'actions américaines.

