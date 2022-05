Revue de presse de ce dimanche 1er mai 2022

Berne (awp/ats) - L'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences, notamment pour la neutralité de la Suisse, est à nouveau bien présente dans la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Les Vert'libéraux veulent s'éloigner de la neutralité telle qu'elle est actuellement conçue et permettre l'envoi d'armes à des parties en guerre dans certains cas. Concrètement, le conseiller national Beat Flach (AG) propose que des armes puissent à l'avenir être livrées à des pays démocratiques si ces Etats sont victimes d'une guerre d'agression. En revanche, les Etats non démocratiques ne devraient pas recevoir d'armes, même en temps de paix, indique M. Flach dans la NZZ am Sonntag. Ce dernier a le soutien du président du parti Jürg Grossen (BE) et de la cheffe du groupe parlementaire Tiana Angelina Moser (ZH). Tous deux demandent aussi une réinterprétation de la neutralité. L'UDC, le PLR et Le Centre s'opposent à la livraison d'armes à des belligérants, qu'il s'agisse de démocraties ou de dictatures.

SONNTAGSZEITUNG: La population suisse doit décider comment la neutralité sera définie à l'avenir. C'est ce que proposent, selon la SonntagsZeitung, plusieurs parlementaires et en particulier le conseiller national Hans-Peter Portmann (PLR/ZH). Concrètement, il s'agit de soumettre au peuple de nouvelles lois que la commission de politique extérieure du National est en train d'élaborer et qui seront ensuite traitées par le Parlement. M. Portmann a fait passer une proposition en ce sens au sein de la commission. Certes, la neutralité est aujourd'hui ancrée dans la Constitution, mais il manque dans les lois des dispositions sur la manière dont la Suisse doit se comporter en tant que pays neutre. Le fait que la neutralité doive être redéfinie n'est pas contesté, ni par la gauche ni par la droite.

NZZ AM SONNTAG: Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le Forum économique mondial (WEF) prend parti pour l'Ukraine. Il a annulé les invitations des Russes touchés par des sanctions. Pour la première fois depuis l'ère Gorbatchev, le WEF se déroulera sans aucune participation russe. La Russia House ne sera pas construite cette année, a confirmé à la NZZ am Sonntag une porte-parole de la fondation Roscongress. Pour le WEF, c'est un changement d'époque. Jusqu'à présent, la Russie était omniprésente à Davos. Les soirées de l'oligarque russe Oleg Deripaska étaient légendaires. Pendant des années, au moins trois entreprises désormais sanctionnées ont fait partie des partenaires stratégiques du WEF: Sberbank, VTB et le groupe énergétique Gazprom.

SONNTAGSBLICK: En mars, le renchérissement en Suisse a atteint 2,4%, un niveau qui n'avait plus été enregistré depuis de nombreuses années. Les salaires ne peuvent plus suivre cette évolution. Les consommateurs subissent donc une perte réelle de pouvoir d'achat, rapporte le SonntagsBlick en se basant sur une étude du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Selon cette dernière, les entreprises suisses ne prévoient en moyenne d'augmenter les salaires que de 1,6% au cours des douze prochains mois. Les augmentations les plus fortes sont attendues dans les branches des services financiers, de l'informatique, de l'hébergement, de la construction de machines et dans l'industrie horlogère avec environ 2%. En revanche, la hausse ne sera que 0,5% dans l'imprimerie et même nulle dans les secteurs de l'immobilier, de l'immobilier, des équipements sportifs et des jouets, entre autres.

LE MATIN DIMANCHE: Les développeurs de petits projets hydroélectriques veulent lancer une initiative populaire afin d'affaiblir les oppositions à ce type de projets, rapporte Le Matin Dimanche. Intitulée "Chaque kilowattheure compte", l'initiative sera officiellement lancée dans le courant du mois de mai. Le texte veut d'une part abaisser le seuil minimal de production pour bénéficier de contributions à l'investissement et de subventionnement, qui avait été relevé après des changements législatifs intervenus en 2016. Il veut également donner plus de poids à la production d'énergie lors de la pesée d'intérêts. "Conjuguées, les mesures prévues ont aussi pour but de ne plus permettre aux organisations environnementales de contester la rentabilité d'un projet, ce n'est d'ailleurs pas dans leur champ de compétence", indique Benjamin Roduit, conseiller national (Le Centre/VS) et président de Swiss Small Hydro, la faîtière de la petite hydraulique suisse.

SONNTAGSBLICK: Le débat sur la sécurité de la centrale nucléaire de Beznau est relancé, rapporte le SonntagsBlick. La centrale Beznau 1 avait été mise hors-service entre 2015 et 2018 parce que plus de 1000 défauts de matériaux avaient été découverts dans la cuve de pression du réacteur. Pour obtenir le feu vert de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et la remise en service de la centrale, l'exploitant Axpo avait dû réaliser de nombreux tests, dont des tests de rupture sur des échantillons de matériaux de l'anneau du réacteur. Selon Fabian Lüscher, responsable du département énergie nucléaire de la Fondation suisse de l'énergie, ces tests ont révélé divers défauts. La révision annuelle de la centrale de Beznau a commencé ces jours-ci. Selon M. Lüscher, la sécurité n'est pas garantie.

SONNTAGSBLICK: La Suisse n'avance que timidement dans ses projets pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Les chauffages au gaz pourraient déjà être de l'histoire ancienne, souligne le SonntagsBlick. Et le journal de pointer du doigt les cantons, qui sont compétents dans le domaine des bâtiments. Afin d'atteindre au moins une harmonisation minimale dans toute la Suisse, les cantons se sont engagés à adopter des prescriptions types, rappelle le journal. Dans le cadre du tournant énergétique, de nouvelles prescriptions ont été définies en 2014 pour les chauffages, l'isolation des bâtiments et la production d'électricité propre afin de réduire la consommation d'énergie. Pour se conformer aux prescriptions, les cantons ont dû adapter leurs lois sur l'énergie. Ils avaient six ans pour le faire. Or, il s'avère que de nombreux cantons sont à la traîne. Seuls neuf cantons (VD, JU, FR, BS, BL, AI, LU, OW et TG) ont mis en œuvre les prescriptions. A Soleure, Berne et en Argovie, le peuple a rejeté les nouvelles lois sur l'énergie. Et dans les cantons du Valais, d'Uri, de Zoug et de Genève, les parlements planchent encore sur les projets correspondants.

NZZ AM SONNTAG: Une délégation de la Conférence des directeurs cantonaux de la police et des affaires militaires critique l'état du réseau radio suisse de sécurité. Les services sanitaires, les pompiers, la police et la protection civile doivent pouvoir communiquer via ce réseau en cas de catastrophe. Or, le système est obsolète et instable, rapporte la NZZ am Sonntag. Sur le terrain, les sauveteurs attendent des améliorations depuis des années, mais les travaux pour un nouveau système piétinent. Le projet est urgent, peut-on lire dans une présentation que la délégation a faite devant les deux commissions de la politique de sécurité du parlement. C'est surtout l'Office fédéral de la protection de la population qui fait l'objet de critiques. Les politiciens mettent déjà en garde contre une nouvelle débâcle informatique au sein de la Confédération.

SONNTAGSZEITUNG: Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête sur un homme d'affaires suisse pour commerce illégal de minerais en provenance du Congo. Plusieurs rapports de l'ONU et d'ONG avaient déjà documenté les activités de cet homme en Afrique centrale. Le MPC a confirmé à la SonntagsZeitung qu'une procédure pénale était en cours pour soupçon de violation du droit de la guerre. Basée à Londres, l'ONG Global Witness, spécialisée dans les matières premières, a publié cette semaine un rapport sur le commerce de matières premières comme le coltan du Congo. L'organisation y cite un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU à l'intention du Conseil de sécurité. L'homme d'affaires suisse faisant l'objet d'une enquête du MPC y est également mentionné.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.