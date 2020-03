Revue de presse de ce dimanche 22 mars 2020

Berne (awp/ats) - Sans surprise, la pandémie de coronavirus se taille la part du lion dans la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS, qui s'étalent dans les pages des quatre journaux helvétiques du jour:

SONNTAGSBLICK: Le Conseil fédéral peut mettre à disposition jusqu'à 8000 soldats pour soutenir les cantons dans la lutte contre le coronavirus. Et ils ont besoin de ce soutien: l'armée a reçu jusqu'à présent plus de 100 demandes de toute la Suisse, indique le chef de l'armée Thomas Süssli dans une interview avec le SonntagsBlick. Les premières missions de l'armée ont eu lieu au Tessin, puis dans d'autres cantons. Ce ne sont pas seulement les cantons qui font appel aux soldats, le Corps des gardes-frontières a également déposé une demande. Selon M. Süssli, environ 3000 soldats seront prêts à être déployés la semaine prochaine ou celle d'après, prenant aussi le risque de contracter le nouveau coronavirus.

SONNTAGSBLICK: Un problème d'approvisionnement en oxygène comprimé pourrait menacer les unités de soins intensifs. Il y a des signes d'une ruée sur les fournisseurs, indique Hans Michael Kellner, directeur de la société de gaz Messer à Lenzbug (AG) et président de l'Association suisse des gaz industriels dans une interview avec le SonntagsBlick. L'augmentation rapide de la demande pourrait devenir un problème, surtout parce que les bouteilles d'oxygène se font rares. Dans certains endroits, elles sont stockées par crainte d'une pénurie. Les bouteilles en acier sont généralement remplacées régulièrement, ce qui permet de fournir constamment de l'oxygène neuf. Mais si elles sont stockées, elles ne peuvent pas être remplies à nouveau. Une solution pourrait être d'assouplir les réglementations. Actuellement, seules les bouteilles spécialement conçues à cet effet peuvent être remplies d'oxygène médical.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSBLICK: L'aspect social de la crise du coronavirus ne doit pas être oublié, plaident les Verts dans un papier de position qu'ils publieront lundi, rapporte le Matin Dimanche. Le parti veut des mesures concrètes pas seulement pour l'économie, mais pour toutes celles et ceux qui sont au front, notamment les infirmiers et les vendeurs. A court terme, les Verts demandent une meilleure protection des travailleurs et un maintien du paiement des salaires, même pour ceux qui ne peuvent pas travailler. "Il s'agit aussi de venir en aide aux familles qui souffrent de violences domestiques ou d'enfants nécessitant un accompagnement spécialisé. Cette crise, c'est un fait, creuse encore les inégalités existantes", souligne la conseillère nationale Léonore Porchet (VD), citée dans l'article. Une fermeture des écoles pour une longue durée serait "problématique, surtout pour les enfants de familles socialement plus faibles", relève pour sa part la spécialiste en science de l'éducation Margrit Stamm dans une interview au SonntagsBlick. Et d'appeler les écoles à ne pas oublier cet aspect social, car elles ont une importante fonction sociale et de soins pour ces enfants et leur apportent un soutien. "A la maison, ces enfants sont souvent laissés à eux-mêmes parce que leurs deux parents travaillent en équipe", note-t-elle. Ils sont souvent débordés et désorientés, surtout lorsqu'on leur confie des tâches d'apprentissage. Ce n'est pas suffisant que les enseignants parlent aux enfants une fois par jour, estime Mme Stamm. Des gymnasiens pourraient accompagner individuellement les élèves plus jeunes dans leur apprentissage, suggère-t-elle.

NZZ AM SONNTAG: Désormais jusqu'à 7000 tests pour le coronavirus peuvent être effectués quotidiennement en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Elle se base sur des informations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au total, 50'000 échantillons ont été testés en Suisse jusqu'à vendredi, écrit l'OFSP. Le goulet d'étranglement initial des capacités de tests a été atténué. La Suisse a aujourd'hui l'un des taux de tests les plus élevés au monde: c'est la Corée du Sud qui a testé le plus de personnes avec un taux de 6150 tests par million d'habitants. La Suisse en a effectué 5800 par million d'habitants, l'Italie 3450.

LE MATIN DIMANCHE: La crise va "donner un coup d'accélérateur aux technologies numériques" et incitera notamment à améliorer les accès internet à distance, estime le président de l'Association suisse des banquiers Jörg Gasser dans une interview avec le Matin Dimanche. Cette incitation viendra du fait qu'"on se rend compte que la moitié du pays travaille depuis chez soi et que nous sommes une économie de services". Interrogé sur le risque systémique posé par la pandémie pour les banques, M. Gasser note qu'il dépendra de la durée de la crise. Il relève toutefois que "les banques sont très bien capitalisées aujourd'hui et beaucoup plus solides que lors de la crise financière de 2008". Les finances de la Confédération sont en outre saines, ce qui lui permet de soutenir l'économie. M. Gasser rappelle également que l'Autorité de surveillance des marchés, la FINMA, vient d'indiquer que "les banques étaient opérationnellement et financièrement bien armées face à la crise", qui met surtout l'économie et en particulier les PME sous pression.

LE MATIN DIMANCHE: Les cybercriminels tentent de profiter du coronavirus. La Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI) a enregistré jusqu'à présent 163 domaines malicieux en relation avec le coronavirus, rapporte le Matin Dimanche. Le week-end dernier, les autorités suisses avaient mis en garde contre des cybercriminels qui usurpaient via des emails l'identité de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour tenter d'installer des logiciels malveillants. Selon MELANI, pour le moment, ses recommandations "semblent fonctionner, puisque peu d'ordinateurs ont été infectés".

ats/rp