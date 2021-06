Revue de presse de ce dimanche 27 juin 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les titres de la presse dominicale. Il est également question de l'achat des avions de combat. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: La Confédération et les cantons se sont fixés comme objectifs que 80% de la population suisse soit vaccinée contre le Covid-19, rapporte la NZZ am Sonntag en se basant sur plusieurs sources bien informées. Rapporté à l'ensemble de la population, cela représente 6,9 millions de personnes vaccinées. Auparavant, on tablait sur la vaccination de 5,2 à 5,7 millions de personnes. L'objectif a été relevé en raison du variant Delta. "Nous nous attendons à ce que le variant Delta soit dominant en Suisse d'ici quatre à six semaines", indique Urs Karrer, vice-président de la taskforce scientifique de la Confédération, cité dans le journal. Il peut se révéler dangereux en particulier pour les personnes non vaccinées. Il convient que le maximum de personnes possible soit vacciné afin d'éviter une sévère vague en automne. L'Office fédéral de la santé publique cible désormais différents groupes, dont les jeunes femmes. Les cantons prennent également des mesures pour que le plus grand nombre possible de personnes soient vaccinées.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La distribution d'autotest procure de belles marges, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Les journaux rappellent que les autotests pour le Covid sont gratuits à hauteur de cinq par mois et que la Confédération paie 57,50 francs suisses pour l'envoi de cinq autotests, soit 11,50 par unité. Le test coûte environ un franc à produire. De nombreuses entreprises fournissent ces tests, dont Roche. La société pharmaceutique achète les tests auprès du fabricant SD Biosensor en Corée du Sud pour un peu moins de deux francs suisses. Ils sont ensuite facturés 5,50 francs suisses par unité aux revendeurs suisses, selon un accord de distribution entre Roche et un revendeur, que les journaux ont pu consulter. Interrogé sur sa marge, Roche a indiqué ne pas commenter les prix de ses produits ni ceux de ses concurrents. Les journaux rappellent que, constatant que les montants facturés étaient trop élevés, le Conseil fédéral les a revus à la baisse en fixant à 10 francs suisses au lieu de 12 francs suisses le montant pour l'achat en pharmacie.

NZZ AM SONNTAG: Deux personnes ayant développé de graves effets secondaires suite à la vaccination contre le Covid-19 réclament de l'argent à la Confédération. Elles ont déposé une demande de dédommagement ou de réparation auprès du Département fédéral de l'intérieur, rapporte la NZZ am Sonntag, à qui une porte-parole a confirmé l'information. Elle n'a en revanche donné aucun détail sur les auteurs des demandes, les montants exigés ainsi que sur les effets secondaires mentionnés. Les demandes s'appuient sur une disposition de la loi sur les épidémies. Si aucun montant n'est fixé pour les dédommagements, un plafond de 70'000 francs suisses s'applique pour les réparations.

SONNTAGSBLICK: Michel Jordi, autrefois célèbre pour ses montres "ethno", a développé en collaboration avec sept entreprises un masque facial hybride, composé d'un écran transparent et d'un filtre remplaçable, rapporte le SonntagsBlick. Nommé "Maskit", il s'agit d'un masque communautaire certifié dont le filtre peut être lavé jusqu'à dix fois et utilisé plusieurs fois. Il offre sécurité, visibilité du visage, bonne respirabilité et acoustique, explique M. Jordi. Le masque est actuellement testé à l'hôtel Savoy Baur à Zurich. Le masque complet devrait coûter environ 50 francs suisses. Une protection sûre contre le coronavirus sera nécessaire pendant longtemps, malgré l'assouplissement de l'obligation de porter un masque, estime M. Jordi.

SONNTAGSBLICK/SONNTAGSZEITUNG: Alors que selon plusieurs médias le Conseil fédéral devrait se prononcer en faveur de l'avion de combat américain F-35, le SonntagsBlick mentionne une lettre qui accompagnait l'offre de l'Eurofighter. S'appuyant sur des sources anonymes, le journal rapporte que, dans cette missive, signée par les ministres de la défense allemand, italien, espagnol et britannique, la Suisse se voit proposer un partenariat transfrontalier dans les domaines de la coopération militaire, de l'énergie, de la coopération économique, des réseaux scientifiques, de la politique environnementale et des transports, des technologies numériques, de la cybersécurité et des projets d'infrastructure. Au sein de l'administration, un groupe important plaide pour utiliser cet achat comme moyen de compenser les risques de la politique européenne. L'armée, cependant, préfère le F-35. Les sept membres du Conseil fédéral doivent évaluer le paquet global, souligne pour sa part Bernhard Brenner, responsable des ventes chez Airbus Défense et Espace (le fabricant de l'Eurofighter), cité dans le SonntagsZeitung. Il ne faudrait pas que la décision concernant le nouvel avion de combat suisse soit prise uniquement sur la base de critères militaires. "Les éléments économiques et politiques sont tout aussi importants", avance-t-il. Airbus fait valoir que, suite à l'abandon de l'accord-cadre, si la Suisse décidait de coopérer avec trois Etats de l'UE, cela simplifierait le dialogue avec Bruxelles et aiderait à trouver de nouvelles voies.

SONNTAGSBLICK: Après l'arrêt des négociations sur l'accord-cadre, le PS souhaite que Berne et Bruxelles retrouvent prochainement le chemin des discussions. C'est pourquoi le co-président du parti et conseiller national Cédric Wermuth (AG) et le conseiller national Fabian Molina (ZH) ont participé vendredi à une réunion des dirigeants des partis sociaux-démocrates européens, rapporte le SonntagsBlick. Le PS compte sur des contacts directs avec les sociaux-démocrates européens, en particulier ceux qui siègent à la Commission européenne, explique M. Molina, cité dans le journal. Les deux conseillers nationaux se sont notamment entretenus avec le candidat du SPD allemand à la chancellerie, Olaf Scholz. Ils ont également pris contact avec Elisa Ferreira, la commissaire européenne chargée de la cohésion, et Nicolas Schmidt, le commissaire européen chargé de l'emploi et des affaires sociales.

NZZ AM SONNTAG: Sunrise UPC veut investir environ 3 milliards de francs suisses en Suisse au cours des cinq prochaines années, indique Mark Fries, directeur de Liberty Global, la société mère de Sunrise UPC, dans une interview avec la NZZ am Sonntag. L'expansion de la 5G et la mise à niveau du réseau fixe à des vitesses de 10 gigaoctets exigent des investissements énormes. "Si on ne voulait pas les faire, on pouvait tout aussi bien s'en aller", relève-t-il. Sunrise UPC veut gagner des parts de marché, tant auprès des entreprises que des particuliers. L'entreprise dispose d'un levier important, selon lui: "Nous pouvons promouvoir les services mobiles auprès de la clientèle existante d'UPC et offrir des produits de téléphonie fixe à la clientèle existante de Sunrise. La base de clients combinée offre un grand potentiel de ventes croisées".

NZZ AM SONNTAG: De nombreux élèves se sont équipés d'ordinateurs suite à la fermeture des écoles lors du confinement au printemps 2020. Aujourd'hui de nombreux appareils restent inutilisés, rapporte la NZZ am Sonntag. Le journal se base sur une étude menée par le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) auprès de 6500 élèves dans des écoles primaires, des écoles professionnelles et des gymnases. "Nous sommes encore loin d'une utilisation généralisée des possibilités numériques", relève le chercheur en éducation Stefan Wolter, cité dans le journal. Dagmar Rösler, présidente du syndicat des enseignants alémanique (LCH), réfute l'impression que les enseignants ont du mal avec la numérisation : "La grande majorité a pris le train en marche".

