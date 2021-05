Revue de presse de ce dimanche 30 mai 2021

Berne (awp/ats) - La rupture des négociations sur l'accord-cadre avec l'UE et ses conséquences font les titres de la presse dominicale. Le coronavirus figure également en bonne place. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: Après le refus de l'accord-cadre avec l'UE, le président de la Confédération Guy Parmelin appelle à la désescalade. Dans la NZZ am Sonntag, il estime que les éventuelles piques de l'UE envers la Suisse n'aboutiraient à rien, ni en Suisse ni dans l'UE. Il ajoute que l'Union européenne se ferait du tort à elle-même si elle torpillait les relations commerciales avec son principal partenaire commercial. Cela vaut également pour la coopération en matière de recherche, note le Vaudois. Et de préciser que cela ne ferait qu'affaiblir l'Europe en tant que pôle de recherche face aux Etats-Unis et à l'Asie. M. Parmelin assure que le Conseil fédéral ne réagira pas aux manoeuvres de Bruxelles par des contre-mesures; de tels jeux ne cadrent pas avec la politique de la Suisse.

SONNTAGSBLICK/LE MATIN DIMANCHE: Les Vert'libéraux et le PS veulent un débat lors de la prochaine session parlementaire qui commence lundi sur la décision du Conseil fédéral de rompre les négociations sur l'accord-cadre, rapporte le SonntagsBlick. Le président des Vert'libéraux Jürg Grossen et le président du groupe socialiste aux chambres Roger Nordmann ont confirmé l'information au journal alémanique. Les deux partis ainsi que le PLR exigent que la Commission de gestion enquête sur les circonstances de l'arrêt des négociations. La conclusion de l'accord-cadre est inscrite dans les objectifs de la législature, rappelle M. Nordmann, qui précise qu'il s'agit d'un arrêté fédéral que seul le Parlement peut changer. Le Conseil fédéral avait en outre assuré à la commission de politique extérieure qu'il la consulterait, ce qu'il n'a pas fait. Le Matin Dimanche relève pour sa part que la session sera explosive, une partie du parlement ne décolérant pas de la décision prise par le Conseil fédéral. Et dans ce contexte, les ministres PLR Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, qui ont torpillé le projet alors que leur parti le soutenait, sont des boucs émissaires tout désignés, avance le journal. Si la majorité des critiques se focalisent sur Ignazio Cassis, sa collègue n'en est pas exempte, y compris au sein de son parti. "Lorsqu'elle (Karine Keller-Sutter) déclare que le plan B avec l'UE n'est pas un 'fitness programme' pour l'économie, alors que c'est au mot près ce que le parti réclame, on se demande si elle ne cherche pas uniquement à se la jouer solo", tacle un élu PLR, cité dans le journal.

SONNTAGSBLICK: L'UDC, qui a fait bloc contre la signature de l'accord-cadre avec l'UE, ne voit aucune raison de transférer rapidement le milliard de cohésion à Bruxelles et de susciter ainsi la bienveillance de l'Union européenne. Dans une interview accordée au "SonntagsBlick", le président du parti Marco Chiesa relève que le milliard de cohésion est directement lié à l'équivalence boursière. Tant que l'UE discrimine la Suisse sur ce point et sur d'autres, il serait hypocrite que le Parlement paie soudainement, ajoute-t-il. Le Tessinois annonce également que l'UDC organisera une grande fête le 26 juin pour célébrer l'échec de l'accord-cadre. Des feux de joie seront allumés dans tous les cantons et un événement central aura lieu à Morschach (SZ), en face du Rütli.

SONNTAGSZEITUNG: Après l'échec de l'accord cadre, la prochaine pique de l'UE pourrait concerner le domaine de la protection des données, rapporte la SonntagsZeitung. Economiesuisse et des experts en protection des données mettent en garde contre cette nouvelle barrière commerciale. L'UE examine actuellement si elle souhaite reconnaître la nouvelle législation suisse en matière de protection des données comme équivalente. Si l'UE refuse de reconnaître la nouvelle législation, les entreprises suisses devront inclure des clauses contractuelles distinctes dans chaque nouveau contrat avec un client de l'UE où des données personnelles sont traitées, afin de garantir que ces données sont protégées de la même manière que dans l'UE. Ce problème toucherait des milliers d'entreprises qui ne se sont guère préoccupées de protection des données jusqu'à présent.

SONNTAGSZEITUNG: Avec son rythme de vaccination contre le Covid-19, la Suisse est "actuellement championne du monde", affirme la SonntagsZeiutung, qui se base sur les derniers chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ces dernières semaines, des centaines de milliers de doses de vaccin sont arrivées, ce qui a permis d'accélérer encore le rythme de la vaccination. Samedi soir, un million de doses de vaccin Moderna sont parvenues dans les entrepôts de la pharmacie de l'armée. Il s'agit de la plus grande quantité livrée en un jour.

SONNTAGSZEITUNG: Des experts mettent en garde contre des pertes d'emploi dans le sillage du télétravail. Ceux qui ne retournent pas au bureau le plus tôt possible risquent d'être laissés pour compte. Trop de télétravail augmente le risque de perdre son emploi, indique dans la SonntagsZeitung le professeur d'économie genevois Richard Baldwin. Les ambitieux ont repris le chemin du bureau. Maintenant que les entreprises ont compris que certains travaux peuvent être effectués à distance sans problème, de nombreux emplois risquent d'être délocalisés vers des endroits moins chers, ajoute-t-il. Ceux qui travaillent plus souvent au bureau peuvent montrer pourquoi ils sont nécessaires sur place.

NZZ AM SONNTAG: L'Institut des produits thérapeutiques Swissmedic a sanctionné des dizaines d'acheteurs de stimulants érectiles entre février et avril 2021, rapporte la NZZ am Sonntag. Au total, l'autorité a émis 85 avis de sanction en lien avec l'importation de Viagra et d'autres produits au cours de cette période. Elle a infligé des amendes de 800 à 3000 francs suisses aux acheteurs. Ces derniers avaient pour la plupart importé plusieurs fois les quantités autorisées pour leur propre usage. La plupart des envois ont été interceptés par les douanes à la poste. Depuis 2019, les autorités douanières collaborent plus étroitement avec Swissmedic en matière de droit pénal. L'institut peut sanctionner les violations dans le cadre d'une procédure abrégée.

NZZ AM SONNTAG: Les jeunes d'aujourd'hui, également connus sous le nom de génération Z, défendent des valeurs traditionnelles. Ils se distinguent par leur ambition et une grande volonté de réussir, rapporte la NZZ am Sonntag. Le journal alémanique se base sur une enquête menée auprès de 11'800 étudiants en Suisse. Le succès et un environnement compétitif sont très importants pour les jeunes nés entre 1997 et 2012, écrit Universum, le cabinet de conseil qui a réalisé l'étude. Un salaire élevé est également important. Les préférences de la génération Z sont très différentes de celles des millennials, qui sont nés entre 1981 et 1996. Ces derniers attachent de l'importance à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à la flexibilité au travail.

NZZ AM SONNTAG: Les hôpitaux suisses utilisent des pilules abortives au-delà de leur autorisation. Swissmedic a autorisé le médicament abortif Mifegyne jusqu'à la septième semaine de grossesse. Cependant, il est de plus en plus utilisé jusqu'à la neuvième semaine. Plusieurs hôpitaux universitaires ainsi que le Triemlispital de Zurich l'ont confirmé à la "NZZ am Sonntag". Une telle utilisation de cette pilule abortive est considérée comme une utilisation hors indication. Cette pratique bénéficie désormais d'un statut semi-officiel. Elle est soutenue par la Société suisse de gynécologie et d'obstétrique dans une lettre d'experts. Par ailleurs, la pandémie a entraîné une diminution du nombre de femmes souhaitant interrompre une grossesse par voie chirurgicale à l'hôpital. Entre 10'000 et 11'000 avortements sont pratiqués chaque année en Suisse.

