Revue de presse de ce dimanche 31 mai 2020

Berne (awp/ats) - La pandémie due au nouveau coronavirus occupe à nouveau une bonne place dans la presse dominicale. D'autres sujets notamment en lien avec la session d'été qui débute mardi s'y sont également frayé un chemin. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: Quelque 2100 membres du personnel soignant ont été infectés par le coronavirus jusqu'à mi-mai, rapporte la SonntagsZeitung. Le journal alémanique se base sur un sondage effectué auprès des grands hôpitaux du pays. Le taux d'infection parmi le personnel hospitalier est en moyenne d'un peu plus de 2 %. Il était toutefois plus élevé dans les hôpitaux romands. La palme revient aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec un taux d'infection de son personnel de 6,26%. Suivent l'Hôpital neuchâtelois (3,18%), l'Hôpital du Valais (2,86%), le CHUV (2,75%), l'Hôpital fribourgeois (2,74%) et l'Hôpital du Jura (2,11%). Le taux d'infection le plus bas a été enregistré en Thurgovie (0,36%). La grande majorité des cas n'étaient pas graves. Moins d'une douzaine ont nécessité une longue hospitalisation. Vingt hôpitaux représentant 100'000 employés ont pris part à l'enquête.

SONNTAGSZEITUNG: La protection civile et l'armée disposent d'hôpitaux et de postes de premiers secours. Ils n'ont toutefois pas pu être utilisés durant la crise du coronavirus. Le Contrôle fédéral des finances a examiné l'état des 94 hôpitaux qui peuvent théoriquement accueillir 22'500 patients. Dans son rapport, que la SonntagsZeitung rend public, le Contrôle des finances constate que l'état de nombreuses installations est insatisfaisant et la préparation aux situations de catastrophe insuffisant. En outre, plusieurs cantons utilisent ces installations pour héberger des requérants d'asile.

SONNTAGSZEITUNG: La Suisse risque d'être distancée dans la course à un vaccin contre le coronavirus, rapporte la SonntagsZeitung. Alors que plusieurs chercheurs suisses étaient encore en pole position au plus fort de la pandémie, de nombreux vaccins développés en Suisse sont restés bloqués dans la phase préclinique. Aucun des projets n'a encore soumis de demande d'essai clinique, ont confirmé au journal alémanique Swissethics et Swissmedic. Contrairement aux chercheurs suisses, les équipes de recherche étrangères sont déjà bien plus avancées selon une liste de l'OMS.

NZZ AM SONNTAG: La consommation d'alcool s'est effondrée durant le confinement, rapporte la NZZ am Sonntag. Selon l'Association suisse du commerce des vins, les ventes de vins ont chuté de 35%. L'association des producteurs de spiritueux a, pour sa part, constaté une baisse de 25 %. Pour ce qui est de la bière, les ventes enregistraient à fin avril une baisse de 5,9% par rapport à la même période l'an passé. L'été risque également d'être difficile, car les événements qui génèrent de gros chiffres d'affaires, tels que les festivals, ont été annulés.

LE MATIN DIMANCHE: Suite à un arrêt du Tribunal fédéral, la banque privée Eric Sturdza a dû verser plus de 20 millions de francs suisses en rappel d'impôts et intérêts de retard au canton de Genève, rapporte le Matin Dimanche. En réalisant d'énormes profits dans sa filiale de l'île anglo-normande de Guernesey, soumise à une fiscalité nulle, la banque "a soustrait de manière intentionnelle des montants importants d'impôt durant une longue période", conclut le jugement, cité dans l'article. La décision de la Haute Cour, rendue en décembre dernier, met un terme à un bras de fer de dix ans entre la banque et les autorités fiscales genevoises.

SONNTAGSBLICK: Les lobbyistes sont tenus à l'écart depuis que le Parlement siège à Bernexpo. Dans une lettre adressée au bureau du Parlement, la Société suisse de public affairs demande la fin des restrictions d'accès, rapporte le SonntagsBlick. Les lobbyistes doivent avoir accès au site de Bernexpo lors de la session d'été qui s'ouvre la semaine prochaine, demande-t-elle. Selon le journal, la démarche passe mal auprès de nombreux politiciens. Le conseiller national Roland Rino Büchel (UDC/SG) juge la lettre "incroyablement effrontée". Actuellement, tous les secrétaires de partis n'ont même pas accès au bâtiment, explique-t-il. Selon lui, la délégation administrative refusera d'accorder l'accès aux lobbyistes dès mardi.

LE MATIN DIMANCHE: La loi sur le CO2 sera débattue lors de la session d'été qui s'ouvre mardi. Le PLR la soutiendra, pour autant que ça soit le projet actuel qui passe, car il est pondéré et supportable pour l'économie, indique Petra Gössi dans le Matin Dimanche. Elle estime que les gens sont prêts à faire des efforts, mais lance un appel à la gauche de ne "pas surcharger la loi", au risque de perdre cette majorité. La présidente du PLR défend également le virage vert de son parti: "j'en suis convaincue, c'est la voie à suivre". Et de souligner que "l'écologie n'est pas une valeur politique de gauche ou de droite, mais une question de bon sens". Le PLR a pourtant renoncé à exiger des mesures climatiques contraignantes dans le plan de sauvetage pour l'aviation. Interrogée sur le sujet, la Schwyzoise relève qu'il fallait agir rapidement pour sauver des emplois. "On ne peut pas comparer une aide financière ponctuelle, qui vise à sauver des dizaines de milliers de places de travail, avec des mesures sur le long terme comme la loi sur le CO2", ajoute-t-elle.

SONNTAGSBLICK: Cinq rapporteurs spéciaux de l'ONU mettent en garde la Suisse dans une lettre sur la mise en œuvre de la nouvelle loi antiterroriste, rapporte le SonntagsBlick. Cette dernière ouvre la porte aux détentions arbitraires et n'est compatible ni avec la Convention européenne des droits de l'Homme ni avec la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, selon eux. Les rapporteurs écrivent que l'application de cette loi entraînera des violations importantes des droits de l'Homme et des droits fondamentaux. Le Conseil national doit se prononcer sur le sujet en juin. Le Conseil des Etats l'a déjà approuvée.

SONNTAGSZEITUNG: L'opposant russe Alexei Navalny critique le Ministère public de la Confédération (MPC) dans une interview avec la SonntagsZeitung. Ces dernières années, le MPC a eu des contacts étroits et privés avec des représentants du Ministère public russe. Cela a entravé, voire empêché d'importantes enquêtes sur des cas présumés de blanchiment d'argent en Suisse, accuse M. Navalny. Il cite un voyage en bateau du procureur de la Confédération Michael Lauber ainsi que des parties de chasse impliquant l'ancien expert de la Russie de la police fédérale. Interrogé par le journal, le MPC réfute l'accusation selon laquelle des affaires ont été classées par égard pour la partie russe.

ats/rp