Revue de presse de ce dimanche 4 octobre 2020

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. La rente de Christoph Blocher, l'accord-cadre avec l'UE et une cyberattaque contre des universités suisses ont également retenu l'attention. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Un peu plus de la moitié des Suisses (54%) se feraient vacciner volontairement contre le Covid-19, selon un sondage Tamedia publié dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Dans le détail, les personnes âgées de 65 ans et plus sont le groupe d'âge qui se montre le plus volontaire (68%), les 18-34 ans le moins (45%). Parmi les 35-49 ans, 48% seraient prêts à se faire vacciner. Ce taux est de 55% chez les 50-65 ans. Les femmes se montrent plus réticentes face à la vaccination que les hommes: 48% d'entre elles s'y soumettraient contre 61% des hommes. Près de deux sondés sur trois (64%) s'opposent en outre à une vaccination obligatoire. Les chiffres helvétiques sont bas en comparaison internationale, relève le Matin Dimanche, qui rappelle que, selon un sondage effectué cet été dans 27 pays, trois personnes sur quatre seraient prêtes à se faire vacciner. Ces chiffres sont trop faibles pour atteindre une immunité de groupe et stopper l'épidémie, souligne dans la SonntagsZeitung Manuel Battegay, infectiologue et membre de la taksforce de la Confédération.

LE MATIN DIMANCHE: Trois quarts (74%) des Suisses s'opposent à ce que le Conseil fédéral paie rétroactivement sa rente à Christoph Blocher, selon un sondage de Tamedia relayé par le Matin Dimanche. Même au sein de son parti, le ténor de l'UDC n'obtient pas de majorité: 44% des sympathisants de l'UDC sont favorables au versement de la rente mais 49% y sont opposés. Chez les sympathisants des autres partis, le refus est le plus marqué chez les Vert'libéraux (87%), suivi par le PS (87%), les Verts (85%), le PDC (79%) et le PLR (77%). Au niveau des classes d'âge, les 65 ans et plus sont les plus réfractaires (81%) tandis que le "non" se situe à 63% chez les 18-34 ans.

NZZ AM SONNTAG: Les principales associations économiques du pays réclament un assouplissement des règles fédérales en matière de quarantaine, rapporte la NZZ am Sonntag. La quarantaine de dix jours devrait être soit raccourcie, soit abolie. Selon Daniella Lützelschwab de l'Union patronale suisse, citée dans le journal, une réduction serait acceptable d'un point de vue sanitaire. L'Union suisse des arts et métiers va dans le même sens. Elle souligne que l'absence fréquente de salariés est une charge supplémentaire difficilement supportable pour les petites et moyennes entreprises. Economiesuisse pointe également les coûts élevés engendrés par la quarantaine.

SONNTAGSBLICK: Un comité interpartis veut lancer une campagne de publicité dans tout le pays pour sauver la saison de ski, menacée par la pandémie, rapporte le SonntagsBlick. Son slogan: "la Suisse fait du ski". Pratiquement toutes les grandes stations de sports d'hiver suisses, d'Andermatt à Zermatt, ainsi que de nombreux représentants des associations économiques et du monde politique y sont de la partie. Le comité est coprésidé notamment par la conseillère aux Etats Marianne Maret (PDC/VS), le président des Vert'libéraux Jürg Grossen et le conseiller aux Etats Hans Wicki (PLR/NW). L'initiative est parrainée par le ministre de l'économie Guy Parmelin.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG/SONNTAGSBLICK/NZZ AM SONNTAG: Dans tous les journaux dominicaux, des politiciens ou dirigeants évoquent l'accord-cadre avec l'Union européenne. Les pressions exercées par la Commission européenne et en particulier par sa présidente Ursula von der Leyen ne doivent pas être surestimées, estime le directeur de l'Usam, Hans-Ulrich Bigler, dans le SonntagsBlick. L'Usam considère toujours qu'un accord-cadre est nécessaire, mais le texte actuel n'est pas en mesure de réunir une majorité, note-t-il. Pour sauver l'accord actuel, la SonntagsZeitung rapporte que l'administration fédérale aurait l'idée suivante: exclure la protection des salaires et les questions relatives à la sécurité sociale d'une reprise du droit européen. Le président sortant du Parti socialiste, Christian Levrat, juge pour sa part dans la NZZ am Sonntag qu'un échec de l'accord-cadre ne serait pas un drame. L'ancien conseiller fédéral UDC Christoph Blocher assure dans le Matin Dimanche qu'il se battra encore contre cet accord "très dangereux".

SONNTAGSZEITUNG: Des cybercriminels ont attaqué avec succès des universités et hautes écoles suisses. Ils sont parvenus à détourner des virements de salaires, rapporte la SonntagsZeitung. Les auteurs ont utilisé des données d'accès qu'ils avaient obtenues par le biais du phishing. Ils sont donc entrés directement dans le système des universités et ont modifié les comptes des bénéficiaires pour le paiement des salaires. Selon le ministère public bâlois, les criminels se sont enfuis avec un montant à six chiffres. Au moins trois universités suisses ont été touchées, dont l'Université de Bâle. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. L'association des universités suisses Swissuniversities a envoyé un mail d'avertissement.

NZZ AM SONNTAG: Le commerce des produits végétaliens est en plein essor en Suisse. Les investisseurs injectent des milliards dans les produits alimentaires à base de plantes et la viande de laboratoire, rapporte la NZZ am Sonntag. Selon une étude citée par le journal, dans 20 ans, en raison du changement climatique, on ne pourra consommer que moins de la moitié de la viande que l'on consomme aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de remplacer la viande par des alternatives végétaliennes. Selon Ian Robert, technologue en chef du groupe Buhler, c'est seulement si la consommation de lait diminue également que les émissions de CO2 liées à l'élevage baisseront.

ats/rp