Revue de presse de ce dimanche 6 décembre 2020

Berne (awp/ats) - Le coronavirus et ses conséquences font encore les gros titres de la presse dominicale. Cette fois, les journaux s'attardent notamment sur les vaccins ou leur futur approvisionnement ainsi que les coûts de la pandémie. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag/SonntagsBlick: Lors d'une visioconférence samedi, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le ministre de la santé Alain Berset ont appelé les gouvernements de six cantons à renforcer leurs mesures face à la hausse du nombre de contaminations au coronavirus. Selon la NZZ am Sonntag et le SonntagsBlick, des représentants des cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Soleure, Tessin et Thurgovie ont pris part aux discussions. La réunion a été efficace: au cours des prochains jours, ces cantons ont l'intention de discuter de mesures et de prendre des décisions.

NZZ am Sonntag: Les vaccinations contre le COVID-19 en Suisse devraient durer six mois, jusqu'à l'été 2021, indique Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l'infection de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans une interview à la NZZ am Sonntag. Chaque canton organisera la distribution des vaccins de manière autonome. Début janvier, tous ne seront cependant pas prêts. Dans une première phase, les vaccinations seront concentrées dans les grands centres. Jusqu'à 70'000 vaccinations par jour sont prévues. L'OFSP aimerait pouvoir vacciner six millions de personnes.

Le Matin Dimanche/SonntagsBlick: Les coûts de la pandémie pour les caisses maladie atteindront le demi-milliard de francs suisses au début de l'an prochain, selon une estimation de la faîtière des assureurs santésuisse reprise par Le Matin Dimanche et SonntagsBlick. Pour l'instant, ils se montent à plus de 300 millions, hors montants versés par la Confédération et les cantons. Santésuisse inclus dans ce demi-milliard des coûts de 130 millions pour la première vague, 180 millions pour les traitements hospitaliers, 40 millions pour les traitements ambulatoires et 200 millions pour les vaccinations.

Le Matin Dimanche: La Poste va devoir affronter un record historique depuis sa création. La moyenne quotidienne d'environ 1,280 million de paquets triés par jour va passer à plus de 1,5 million de la 49e à la 51e semaine de l'année, selon des données du géant jaune publiées par Le Matin Dimanche. Pour faire face, la régie va devoir embaucher. Elle avait créé 500 postes de travail dans le secteur courant 2020, elle va rajouter 800 postes temporaires pour décembre.

Le Matin Dimanche: D'ici à la fin de l'année, l'armée aura mis en place toutes les infrastructures de stockage pour les vaccins. Afin de garantir les températures basses qu'ils requièrent, elle a dû acheter des équipements de refroidissement, de congélation mais aussi d'ultracongélation pour les produits qui se conservent à très basse température. "Nous ne pouvons pas communiquer le nombre exact et l'emplacement des lieux de stockage pour des raisons de sécurité", indique l'armée au Matin Dimanche. L'opération comporte en effet des risques: sabotage, vols ou espionnage.

SonntagsBlick/SonntagsZeitung: L'industrie hôtelière des villes est durement éprouvée par la pandémie. Si les destinations de montagne demeurent attrayantes grâce aux stations de ski, les touristes restent loin des villes. Le niveau de réservation ne pouvait guère descendre plus bas, assure au SonntagsBlick Andreas Züllig, président d'Hotelleriesuisse. En automne, l'industrie touristique citadine comptait encore sur les marchés de Noël, mais cet espoir a été douché par l'augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Pour changer de sujet:

NZZ am Sonntag: La Confédération s'abstient pour l'heure de prolonger un contrat sur les migrations avec la Chine, en vigueur depuis 2015. En principe, une prolongation serait dans l'intérêt de la Suisse. Un porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations assure toutefois à la NZZ am Sonntag qu'il n'y a pas d'urgence. L'accord expirera donc lundi. Le texte permet à des fonctionnaires de la sécurité chinoise d'entrer en Suisse sans statut officiel. Ces agents sont autorisés à établir l'identité des personnes séjournant illégalement en Suisse et présumées de nationalité chinoise.

NZZ am Sonntag: Les hôpitaux suisses sont touchés par une vague de résiliation de contrats, selon la NZZ am Sonntag. De nombreux assureurs maladie exigent que les hôpitaux et leurs médecins affiliés proposent des tarifs plus bas pour les patients ayant une assurance hospitalière complémentaire privée ou semi-privée. Ce qui touche au total 1,7 million de personnes et un volume de primes de quatre milliards de francs suisses. La CSS, l'une des plus grandes caisses, a résilié quelque 120 contrats avec des hôpitaux à la fin de l'année.

Le Matin Dimanche: Sur son blog personnel, le chef de l'armée Thomas Süssli a proposé d'ouvrir l'armée aux étrangers, déclenchant la polémique. "Etant donné le manque de personnel qui nous guette, je me demande s'il faut vraiment que le chauffeur d'un camion civil de la logistique ait ou non un passeport suisse", écrit-il, selon des informations du Matin Dimanche. M. Süssli énumère ensuite plusieurs autres tâches qui pourraient être effectuées par des étrangers.

