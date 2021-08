Revue de presse de ce dimanche 8 août 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus est une nouvelle fois bien présent dans la presse dominicale. Il est notamment question des coûts engendrés pour l'assurance de base. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: 700 millions de francs suisses: c'est ce que la pandémie a coûté à l'assurance maladie obligatoire depuis l'apparition de la maladie et jusqu'à fin juin 2021. C'est ce que montrent les estimations de Santésuisse, l'une des faîtières des assureurs, citées par la SonntagsZeitung. Le traitement hospitalier des patients Covid s'élève à quelque 450 millions de francs suisses; la vaccination à 150 millions. L'autre faîtière des assureurs, Curafutura, table également sur une hausse des coûts en raison de la pandémie. Si l'on tient compte de toutes les dépenses de toutes les caisses d'assurance maladie, les coûts ont légèrement augmenté en 2020, bien que moins de traitements aient été effectués en raison de la pandémie. Les coûts devraient à nouveau augmenter en 2021. En 2019, le domaine stationnaire des hôpitaux a occasionné des coûts totaux de 19,1 milliards de francs suisses, tandis que 8,4 milliards de francs suisses ont été engagés dans le domaine ambulatoire, selon l'Office fédéral de la statistique.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Alain Berset n'envisage pas une extension du certificat Covid pour l'instant, explique-t-il dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. "C'est une option qui ne peut pas être exclue, mais qui n'est pas à l'agenda", précise le Fribourgeois. Si les choses se passent bien, des assouplissements, comme une limitation de l'obligation de port du masque, sont possibles dans quelques semaines, ajoute le ministre de la santé. Toutefois, la situation est pour l'instant encore floue, ce qui signifie qu'il n'est pas encore possible de prévoir le passage à la phase de normalisation. Pour augmenter le taux de vaccination, M. Berset n'envisage en outre pas de mesures comme la vaccination obligatoire du personnel soignant, comme en France.

SONNTAGSBLICK: Des problèmes de livraison de la société Disposan ont failli compromettre les tests de masse dans les écoles à la rentrée. Neuf des treize cantons concernés ont toutefois trouvé une solution de remplacement, rapporte le SonntagsBlick. Ils ont organisé les tests via la plateforme "Together We Test" du groupe Hirslanden, qui a trouvé un nouveau fournisseur en la société bernoise Ender Diagnostics. Swissmedic a déjà donné son accord. Au centre d'exposition de Zurich-Oerlikon, 200 personnes se relaient pour assembler au moins 60'000 kits de test par jour. Les tests pourront donc commencer après les vacances dans les neuf cantons concernés (ZH, BE, LU, SZ, ZG, SH, FR, JU et VS). Aux Grisons et en Argovie, les tests peuvent être effectués grâce à respectivement un stock de réserve et un nouveau fournisseur.

SONNTAGSBLICK: Le 1er août, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est interrogé sur le maintien de la gratuité des tests dont les personnes non vaccinées ont besoin pour obtenir un certificat Covid. Selon le SonntagsBlick, il n'avait pas discuté de cette déclaration avec ses collègues du Conseil fédéral. Selon le journal, le ministre de la santé Alain Berset a l'intention de présenter une note de discussion qui abordera également la question des tests lors de la réunion du Conseil fédéral de mercredi. Dans une interview, M. Parmelin avait soulevé la question de savoir si les tests Covid-19 devaient rester gratuits une fois que tous ceux qui le souhaitent auront pu se faire vacciner. Or, selon lui, ce n'est pas encore le cas.

SONNTAGSZEITUNG: La pandémie complique le travail des contrôleurs antidopage. A cause du Covid-19, il est plus difficile de voyager et d'effectuer des visites de contrôle chez les athlètes, explique Ernst König, directeur d'Antidoping Suisse, dans la SonntagsZeitung. Durant la première phase de la pandémie, les contrôles ont constitué un défi. A court terme, Antidoping Suisse a dû réduire l'intensité des contrôles. En tout, 11% moins de contrôles chez les athlètes ont été réalisés en 2020. Pour ces contrôles, les contrôleurs se rendent sans s'annoncer chez les athlètes, qui doivent par conséquent indiquer des semaines à l'avance où ils se trouvent.

Pour changer de sujet:

NZZ AM SONNTAG: La ministre de l'environnement Simonetta Sommaruga va présenter mercredi au Conseil fédéral un projet pour la politique climatique de la Suisse à long terme. Elle veut s'en tenir à l'objectif contenu dans la loi sur le CO2, rejetée par le peuple, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, rapporte la NZZ am Sonntag en se basant sur des sources fiables. Le projet doit être une réponse à l'"initiative pour les glaciers". Avant la votation sur la loi sur le CO2, le Conseil fédéral avait déjà laissé entrevoir la perspective d'un contre-projet direct à cette initiative populaire. Mme Sommaruga veut explicitement inscrire dans l'article constitutionnel que les émissions peuvent être compensées en Suisse et à l'étranger, écrit la NZZ am Sonntag. En outre, la politique climatique de la Confédération doit être socialement acceptable et tenir compte des besoins des régions périphériques et de montagne.

NZZ AM SONNTAG: Coop peut reprendre les 40 succursales de la chaîne de magasins de bricolage Jumbo. La Commission de la concurrence (Comco) ne s'oppose pas à cette reprise, rapporte la NZZ am Sonntag. Jumbo appartient actuellement aux propriétaires de Manor Maus-Frères. La volonté de Coop de racheter l'entreprise a été rendue publique en avril et il a été convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction. La question de savoir si des emplois seront supprimés, des succursales fermées et le nom Jumbo maintenu n'a pas encore été tranchée. Coop possède sa propre chaîne de bricolage Coop Brico+Loisirs. La société a indiqué que, suite à la décision de la Comco, d'autres détails seront élaborés et des informations seront fournies à la fin du mois d'août.

LE MATIN DIMANCHE: Alors que la météo a été maussade cet été, toutes les communes n'ont pas été logées à la même enseigne. En Suisse romande, c'est Sion qui s'en sort le mieux, suivie de Viège (VS) et Genève. A l'autre bout du spectre, Delémont ferme la marche, suivie par Fribourg et Mathod (VD), rapporte le Matin Dimanche. Pour établir ce classement, le journal a analysé, avec l'aide de MeteoNews, les données pour le mois de juillet de 40 stations de mesure de Suisse romande. Cinq critères ont été retenus: l'ensoleillement, le nombre de journées estivales - soit plus de 25°C -, le nombre de jours sans pluie, l'humidité relative et la température moyenne (pour les communes situées en dessous de 650 mètres). Même si elle est la commune qui s'en sort le mieux, la capitale valaisanne a tout de même enregistré une perte de trois heures d'ensoleillement par jour par rapport à 2020 et une température moyenne inférieure de 2°C.

SONNTAGSZEITUNG: Lors de la construction du tunnel de base du Lötschberg, une société d'électrotechnique s'est fait escroquer de 2,8 millions de francs suisses, rapporte la SonntagsZeitung. Le Ministère public zurichois a condamné deux hommes en juin par ordonnance pénale. En décembre dernier, ils avaient tous les deux été placés en détention provisoire. Les faits remontent à douze ans. L'auteur principal a trompé son employeur avec des commandes fictives pour de prétendus travaux supplémentaires. Grâce à un réseau de sociétés et de comptes en Suisse, en Indonésie, à Dubaï, en Australie et au Liechtenstein, une grande partie de l'argent lui revenait. En faisant des aveux, les deux condamnés ont évité un procès public, selon le journal.

SONNTAGSBLICK: David Trachsel, président des Jeunes UDC Suisse depuis février 2020, est sous pression. Dix présidents de sections cantonales lui reprochent des déclarations inappropriées qui portent atteinte au parti, rapporte le SonntagsBlick. Ils ont par exemple été heurtés par le fait que M. Trachsel ait fait preuve de compréhension pour les manifestations violentes contre les mesures sanitaires qui se sont tenues à Saint-Gall. Les responsables cantonaux n'acceptent pas que le président soit prêt à tolérer la violence pour autant qu'elle vienne des "bons" fauteurs de troubles, selon une lettre qu'ils ont signée, citée par le journal. Et de poursuivre: "Nous estimons que le comportement des Jeunes UDC Suisse est un affront aux différentes sections et aux membres." Interrogé par le journal, M. Trachsel n'a pas fait de commentaire. Il a indiqué que les éventuelles divergences internes au parti sont saines et seront discutées et réglées démocratiquement, mais pas par l'intermédiaire des médias.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.