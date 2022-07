Revue de presse du dimanche 10 juillet 2022

Berne (awp/ats) - La guerre en Ukraine et ses conséquences font à nouveau les titres de la presse dominicale. Il est également question des relations entre la Suisse et l'UE. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/NZZ am Sonntag: Le président de la Confédération Ignazio Cassis ne pense pas, dans Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, que le fait d'avoir organisé la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Lugano a éloigné encore plus la Suisse de la Russie, après l'invasion de l'Ukraine. "Notre position est claire depuis la reprise des sanctions de l'Union européenne. Nous avons choisi notre camp, celui des valeurs occidentales", explique-t-il. L'ambassade de Suisse à Moscou a eu des contacts "avant, durant et après" la conférence avec le ministère russe des affaires étrangères, indique le PLR tessinois. "Les Russes ont pris note de ce qu'il se passait. Ça n'a pas créé de réactions particulières", ajoute-t-il. Le ministre suisse des affaires étrangères note que, même si Moscou a placé la Suisse dans le camp des "pays inamicaux", la Russie n'a pas remis en question le mandat de protection que la Suisse exerce pour la Russie en Géorgie.

SonntagsZeitung: Malgré des dons records reçus pour l'Ukraine après l'invasion russe, les œuvres d'entraide suisses n'ont pu verser qu'un huitième des fonds collectés dans le pays est-européen, révèle une enquête menée par la SonntagsZeitung. La Chaîne du Bonheur, la Croix-Rouge suisse, Caritas et Helvetas ont récolté au total 185 millions de francs suisses, mais seuls 23 millions ont été directement dépensés en Ukraine jusqu'à présent. A cette somme s'ajoutent 7 millions de francs suisses qui ont été utilisés pour l'aide aux pays voisins et aux réfugiés en Suisse. La Chaîne du Bonheur invoque des risques sécuritaires et le défi que posent les capacités des organisations partenaires en Ukraine. Une des difficultés est le recrutement sur place de personnel qualifié, "car de nombreuses personnes ont pris la fuite".

Le Matin Dimanche: Bruxelles doit "sortir de certains dogmes" dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) pour ne pas avoir un résultat qui ne fait que des perdants, estime le président de la Confédération Ignazio Cassis, interrogé par Le Matin Dimanche. "Si chacun fait un effort, on pourra stabiliser notre relation, voire l'étendre", ajoute-t-il. Selon lui, la Suisse a fait des pas vers l'UE depuis la décision du Conseil fédéral d'arrêter les négociations sur l'accord-cadre. "Mais pour l'heure, nous n'avons pas constaté de volonté de sa part de se rapprocher de nous". Il regrette en particulier l'absence de progrès dans l'accès de la Suisse au programme Horizon Europe. "L'UE veut mettre la pression."

SonntagsBlick: Peter Lauener, l'ancien chef de la communication du ministre de la santé Alain Berset, a été placé en détention provisoire pendant plusieurs jours à Zurich à la suite de soupçons de violation du secret de fonction, affirme le SonntagsBlick, qui cite des sources bien informées. Le Département fédéral de l'intérieur de M. Berset et M. Lauener n'ont pas voulu s'exprimer dans le journal. L'arrestation est intervenue dans le cadre de l'enquête menée par le procureur extraordinaire Peter Marti sur la divulgation d'informations confidentielles dans les médias sur l'affaire Crypto. Selon le journal, plusieurs perquisitions auraient été menées dans le cadre de cette enquête et des preuves saisies, mais la procédure aurait été bloquée, parce que le matériel saisi aurait été mis sous scellés.

NZZ am Sonntag: Les organisations faîtières de l'économie et celles des paysans ont négocié un "partenariat stratégique" pour s'opposer à une politique jugée trop socialiste et écologiste du Conseil fédéral, affirme la NZZ am Sonntag. Selon un document stratégique interne, economiesuisse, l'Union patronale suisse et l'Union suisse des arts et métiers (usam) veulent s'associer régulièrement avec les paysans et assurer une majorité de droite lors des élections législatives fédérales de 2023. "Les organisations nationales de l'économie et de l'agriculture ont reconnu l'importance d'une coopération fiable entre partenaires pour continuer à trouver des majorités à l'avenir", est-il écrit dans le document. L'alliance doit déjà fonctionner pour les votations de septembre sur l'initiative populaire "Non à l'élevage intensif" et sur la réforme de l'impôt anticipé. Pour les élections fédérales de 2023, une campagne commune est prévue.

NZZ am Sonntag: La Suisse émet bien plus de CO2 dans l'atmosphère que ce qui est annoncé, affirme une étude du cabinet de conseil McKinsey, relayée par la NZZ am Sonntag. La Suisse a une "influence au moins indirecte sur 2 à 3% des émissions mondiales", selon l'étude réalisée en collaboration avec l'organisation faîtière economiesuisse et l'ONG WWF. La Suisse se trouve ainsi dans la "catégorie de poids", avec l'Indonésie, le Japon et le Brésil. L'étude a pris en compte l'ensemble de l'économie suisse, qui est fortement mondialisée. Ces données supplémentaires ajoutent entre 300 et 400 mégatonnes de CO2 rejetés par an, soit 6 à 9 fois plus que les émissions émises en Suisse. Les émissions dues à la place financière suisse jouent un rôle important, pointe le document.

SonntagsZeitung: Après une forte hausse à la mi-juin, les taux d'intérêt hypothécaires ont amorcé une décrue, rapporte la SonntagsZeitung en se référant à un indice des taux d'intérêt pour l'immobilier résidentiel, calculé par le portail Hypotheke.ch. Selon le comparateur en ligne, un pic a été atteint le 22 juin. Ce jour-là, une hypothèque était proposée à un taux moyen de 2,58%. Depuis lors, il a baissé à 2,29% en moyenne. "On ne voit pas souvent un mouvement de hausse et de baisse aussi marqué en peu de temps", déclare au journal Florian Schubiger, cofondateur d'Hypotheke.ch. Après la décision de la Banque nationale suisse d'augmenter son taux directeur le 16 juin, "la panique s'était installée à cause de l'inflation. Maintenant, on s'est rendu compte que celle-ci n'allait probablement pas atteindre des sommets". Selon lui, il s'agit d'une "réaction excessive classique qui se stabilise".

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.