Revue de presse du dimanche 10 octobre 2021

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les titres de la presse dominicale. La possibilité pour les avions de combat F-35 de voler avec des biocarburants est aussi un des thèmes abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsBlick: L'essoufflement de la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2 en Suisse laisse les médecins cantonaux perplexes, indique le SonntagsBlick. Les médecins ont fait tout leur possible, déclare dans le journal Markus Schmidli, médecin cantonal d'Appenzell Rhodes-Intérieures. "Ceux qui souhaitaient être vaccinés, l'ont été. Les autres ne le veulent pas", ajoute-t-il. Avec un taux de vaccination de seulement 60%, des hôpitaux s'inquiètent d'une hausse des hospitalisations en hiver. Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, se dit toutefois opposé à un objectif de vaccination, à partir duquel un allègement des mesures de restrictions visant à lutter contre la propagation du virus serait possible. Il réclame que les règles les plus importantes s'appliquent dans toute la Suisse, sans de grandes différences cantonales.

SonntagsZeitung: La science médicale peine à recruter avec le coronavirus, assure la SonntagsZeitung. De nombreux patients refusent de participer à la recherche, indique dans le journal Huldrych Günthard, chef de la division des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire de Zurich. Dans les études sur le VIH, 70 à 80% des malades acceptent généralement d'y participer, ajoute-t-il. Avec le Covid-19, la participation n'est que de 30% environ. Pour le médecin, cette situation reflète une méfiance croissante à l'égard de la médecine. "Ce n'est que si un nombre suffisant de personnes communiquent leurs données que la science pourra savoir si les nouvelles thérapies sont utiles ou non", rappelle-t-il, soulignant que le manque de soutien des politiciens et des institutions est également un problème pour les chercheurs.

NZZ am Sonntag: Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 10 et 20% des personnes développent des symptômes durables après une infection par le coronavirus, rapporte la NZZ am Sonntag. Or, le diagnostic de Covid long se fait en demandant les symptômes, explique dans le journal le neurologue viennois Michael Stingl. Cela entraîne donc de grandes différences, car de nombreux symptômes typiques du Covid long, comme la fatigue et les vertiges, sont aussi répandus dans la population, ajoute-t-il. Il définit le Covid long comme un dysfonctionnement du système nerveux autonome.

SonntagsBlick: L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle dans le SonntagsBlick à une distribution équitable des vaccins, dénonçant le "nationalisme vaccinal" des pays riches. Entre 70 à 80% de la population est vaccinée dans les pays développés, relève Soumya Swaminathan, responsable scientifique à l'OMS. Dans les pays pauvres, par exemple en Afrique, moins de 4% de la population est vaccinée contre le coronavirus. "Plus longtemps l'humanité tolère cette situation, plus le risque d'apparition de nouveaux variants est grand", rappelle-t-elle.

SonntagsZeitung: Près de 200 amendes ont été distribuées depuis le 20 septembre à des personnes n'ayant pas le formulaire obligatoire pour entrer en Suisse, instauré par les nouvelles règles contre le coronavirus, selon la SonntagsZeitung, qui se base sur des données de l'administration fédérales des douanes. Tout contrevenant encourt une amende de 100 francs suisses. Sara Stalder, directrice de l'association alémanique de protection des consommateurs SKS, se montre critique face aux données récoltées par les autorités. "Même le numéro du passeport ou de la carte d'identité ainsi que le lieu de départ et le numéro d'immatriculation du véhicule sont enregistrés", note-t-elle. Elle s'insurge en outre contre la transmission de ces données aux autorités sanitaires cantonales. Elle réclame que les cantons ne puissent pas avoir accès à toutes ces informations.

Le Matin Dimanche: L'avion de combat américain F-35 Lightning II, que le Conseil fédéral a décidé d'acheter, pourrait voler avec du biocarburant, affirme Le Matin Dimanche. "Deux pays sont en train de tester le F-35 avec du biocarburant", indique dans le journal Jim Robinson, responsable pour le programme F-35 en Suisse. Il ne précise pas quels Etats font ces tests, mais une dizaine de gouvernements ont acheté l'appareil furtif américain. "La Suisse est en contact avec les forces aériennes de différents pays pour échanger des expériences sur le fonctionnement du carburant synthétique", souligne pour sa part Kaj-Gunnar Sievert, porte-parole d'armasuisse. L'office fédéral ajoute qu'il testera, lui aussi, le F-35 avec du biocarburant. Sur le papier, les avions de Lockheed Martin sont conçus pour voler avec au maximum 50% de carburant synthétique.

SonntagsZeitung: Conseillers fédéraux et politiciens font l'objet de plus en plus de menaces sur les réseaux sociaux, écrit la SonntagsZeitung. Si la ministre suisse des transports Simonetta Sommagura et le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) font partie des derniers à en être victimes, ce ne sont pas des cas isolés, ajoute le journal. Les statistiques de la police fédérale montrent que le nombre d'insultes et de menaces à l'encontre des politiciens a augmenté fortement ces dernières années. Alors qu'il n'y a eu que cinq cas signalés en 2019, 50 cas ont été enregistrés l'année dernière. Et pour l'année en cours, 237 cas ont été relevés rien qu'entre janvier et avril. Malgré les appels à réglementer les médias sociaux, le Conseil fédéral préfère attendre le rapport sur le sujet, qui doit être présenté à la fin de l'année.

NZZ am Sonntag: La ministre suisse de l'environnement Simonetta Sommaruga veut accélérer la procédure d'approbation des grands projets hydroélectriques et éoliens, confirme son département dans la NZZ am Sonntag. Les projets d'expansion des énergies renouvelables doivent passer actuellement par plusieurs étapes et les opposants peuvent faire appel à chacune d'entre elles. Cette procédure retarde les projets et les rend plus coûteux. Le but est de regrouper les étapes de manière à ce qu'une seule procédure soit nécessaire pour les projets importants, explique le département. Cette démarche est bien accueillie dans le secteur de l'électricité.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.