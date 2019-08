Revue de presse du dimanche 11 août 2019

Sydney (awp/ats) - La lourde fiscalité des villes romandes, la bonne santé de la bourse suisse ou l'espionnage de l'Espagne en Suisse sont quelques-uns des thèmes de la presse dominicale suisse. Voici un aperçu de ces informations non confirmées à l'agence de presse Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: L'enfer fiscal des grandes villes de Suisse se trouve à Neuchâtel, rapporte Le Matin Dimanche, qui a dressé un tableau comparatif en se basant sur les données officielles dévoilées récemment par la Confédération. Genève a en revanche une fiscalité douce pour les bas revenus et la classe moyenne, alors que Lausanne cible fortement les couples de rentiers pauvres ou millionnaires. Sion ménage les riches familles et les millionnaires. Quant à Fribourg et Delémont, les villes sont dans le ventre mou de la fiscalité, avec un profil pas très avantageux. Le paradis fiscal reste Zoug. Les impôts sont jusqu'à 500 fois moins élevés qu'ailleurs en Suisse. La fiscalité est également moins importante à Bâle, Berne et Zurich, avec un avantage à cette dernière, qu'en Suisse romande.

NZZ am Sonntag: Malgré les mesures punitives de Bruxelles contre les tergiversations des autorités suisses autour de l'accord-cadre négocié avec l'Union européenne (UE), la bourse suisse a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 25% en juillet, affirme la NZZ am Sonntag. "Juillet a été un excellent mois", déclare dans le journal le directeur de l'opérateur boursier SIX, Jos Dijsselhof. "Le Département fédéral des finances a très bien réagi à une situation difficile en prenant des mesures d'urgence et l'interdiction de négocier des actions suisses dans l'UE a entraîné une augmentation du volume de transactions sur le SIX", précise-t-il. Pour que les actions suisses restent attractives à long terme, "il est important qu'elles puissent également être négociées sur différentes places boursières de l'UE", a-t-il toutefois rappelé. Bruxelles a décidé à la fin juin de ne pas prolonger l'équivalence boursière helvétique, provoquant des mesures de rétorsion de la Suisse.

SonntagsBlick: L'Espagne espionne en Suisse, affirme le SonntagsBlick, qui se base sur des rapports confidentiels de l'ambassade d'Espagne à Berne et du consulat général d'Espagne à Genève. L'ambassade et le consulat recueillent les informations, puis les transmettent au ministère espagnol des affaires étrangères. Les militants catalans vivant en Suisse sont avant tout dans le collimateur des autorités espagnoles. Mais des politiciens suisses sont également visés, en particulier le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS), qui préside le groupe d'amitié parlementaire helvético-catalan. Une grande partie des informations collectées vient de sources et d'événements accessibles au public, comme les débats publics. Mais les autorités espagnoles ont également demandé l'appui des services secrets espagnols. L'ambassade d'Espagne à Berne a assuré au journal que son travail se faisait toujours dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

SonntagsBlick: Les économies réalisées dans l'assurance invalidité AI se font sur les dos de l'aide sociale, écrit le SonntagsBlick, qui a compulsé les chiffres de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le nombre de bénéficiaires de l'AI est passé de 251'828 en 2005, à 217'944 en 2018, alors qu'au cours de la même période, le nombre de personnes touchant l'aide sociale a crû d'environ 41'000. Des experts avertissent dans le journal que de nombreux rentiers AI privés de leur pension d'invalidité finiront tôt ou tard à l'aide sociale. L'OFAS rétorque que la hausse des bénéficiaires de l'aide sociale et la diminution des rentiers AI ne disent rien sur leur causalité. Un projet de recherche sur le sujet est à l'étude.

Le Matin Dimanche: L'initiative populaire qui veut protéger les jeunes du tabac, en interdisant la publicité pour les cigarettes par voie d'affichage dans les lieux publics, a abouti, affirme Le Matin Dimanche. "Nous avons recueilli bien plus que les 100'000 signatures nécessaires", déclare dans le journal Reto Wiesli, secrétaire du comité d'initiative. Des validations de paraphes de la part des communes doivent encore parvenir aux initiants, mais ceux-ci restent confiants. La date du dépôt du texte à la Chancellerie fédérale à Berne a d'ores et déjà été fixée au 12 septembre. Le but de l'initiative est de faire pression sur le Conseil des Etats, dont une commission doit se pencher lundi et mardi sur la future loi sur les produits du tabac. "Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, mais préférerions bien sûr pouvoir l'éviter", souligne dans Le Matin Dimanche Grégoire Vittoz, porte-parole du comité d'initiative. "Nous ne voulons plus que l'industrie du tabac recrute les jeunes pour renouveler la population de fumeurs", ajoute-t-il.

SonntagsZeitung: Le groupe de réflexion Acamar, composé d'anciens officiers de l'armée américaine, critique l'approche de la Suisse dans l'acquisition du nouveau système de défense sol-air et de nouveaux avions de combat, rapporte la SonntagsZeitung. Les tests pour le système de défense sol-air avec seulement deux fournisseurs, l'un américain Raytheon et l'autre français Eurosamet, ne sont pas suffisants pour prendre une décision adéquate, selon Acamar. Le groupe de pression pointe également la dépendance quasi totale de la Suisse aux avions de chasse pour la protection de son espace aérien. Le Département fédéral de la défense (DDPS) rejette dans le journal les critiques, qualifiant les études d'Acamar "de peu crédibles". Le groupe de pression américain aurait demandé sans succès au DDPS au printemps dernier de lui confier une mission de conseil, affirme le journal. Quatre avions ont été évalués par l'armée suisse entre avril et juin à Payerne (VD) pour remplacer les Tiger et les F/A-18: le Rafale français, l'Eurofighter européen, le Super Hornet américain et le F-35A américain. Les tests du système de défense sol-air auront lieu en août et en septembre.

SonntagsZeitung: Les billets d'avion mis en vente sur le site internet de la compagnie aérienne Swiss sont nettement plus chers que ceux pour les mêmes vols sur le site de la société-mère Lufthansa, écrit la SonntagsZeitung. Le journal cite des exemples de trajets identiques, avec parfois des différences de prix allant jusqu'à plusieurs centaines de francs suisses. Swiss explique ces différences par le fait que les deux systèmes informatiques ne sont pas encore suffisamment coordonnés. La compagnie aérienne suisse promet de mettre fin à l'inégalité de traitement des clients au sein du groupe Lufthansa.

SonntagsZeitung: Le mystère d'un caïman dans le lac argovien d'Hallwil semble être résolu, selon la SonntagsZeitung. Quelques jours après que l'histoire a fait le tour de la Suisse, un pêcheur a capturé un silure de 105 centimètres de long. Un grèbe huppé, un oiseau aquatique, a été retrouvé dans son estomac. L'histoire d'un caïman qui dévore un canard pourrait ainsi se dégonfler en celle d'un poisson-chat qui avale un grèbe huppé, explique le journal.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.